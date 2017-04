Trăim în epoca lui ”seen”

Vorbeam deunăzi cu o prietenă despre cum vorbim cu bărbații. Dar deloc teoretic. La propriu. Nu ne mai sunăm pe telefoanele noastre mobile - știți că odinioară se numeau celulare?

Da, și eu am uitat! O scrisoare cred că nu am mai scris de pe vremea când trimiteam de fapt vederi familiei din vreo tabără. Față în față de multe ori avem altceva de făcut decât să ne vorbim, așa că am ajuns la concluzia că singura certitudine despre comunicarea pe care o avem astăzi este ”seen”-ul. Asta doar pentru că dictează dinamica oricărei interacțiuni.

Ți-a dat ”add”?

Pe ce? Pe WhatsApp, ca să îți scrie un nou fel de SMS-uri și să-ți arate ce a mâncat în pauza de prânz cu prietenii? Sau pe Instagram, ca să îți urmărească pozele și să nu știe când ai folosit ultima oară aplicația? Sau direct pe Facebook, unde limitele sunt cele mai puține când vorbim de intimitate? Iată cele trei aplicații care au scos din uz SMS-ul și apelul telefonic. Nu știm dacă e doar vorba de faptul că putem trimite și poze sau clipulețe sau link-uri, dar cu certitudine noile canale pun de fapt altă problemă: a intimității.





”E active now și nu-mi răspunde”

Nu am auzit nevroză mai puternică în ultima vreme decât cea stârnită de mesaje rămase necitite pe Facebook Messenger. Presupunem că dacă el e online, e inexplicabil că nu ne răspunde. E imposibil să nu fi văzut! Asta era scuza care însoțea SMS-urile care nu mai primeau răspuns. Nu ne e oare dor de vremurile alea? Dacă sunai și îți respingea apelul, primeai măcar feedback-ul că e ocupat. Cum rămâne acum cu faptul că suntem non stop online, dar prioritizăm mesajele, timp în care unii oameni apucă deja să se lezează?





Următorul pas mai grav? A dat ”seen”!

Cât timp e rezonabil să dai seen și să nu răspunzi? - asta se întrebau prietenele mele când polemizam despre efectele negative ale comunicării pe Facebook sau WhatsApp.Dacă trec doar câteva minute, e pardonabil. Dacă trec deja niște ore, începi să te întrebi: nu vrea să vorbească cu mine? Nu sunt o prioritate? Nu știe ce să zică?





Dar ei ce zic?

Am întrebat printre prietenii de sex opus și am aflat că pentru ei, nu e nimic atât de grav. ”Am treabă și răspund mai târziu!” sau ”E foarte invaziv. Nu mai pot să dau un scroll pe wall cât iau o pauză la birou, pentru că sunt condamnat că n-am chef de vorbă.”

Bărbații înfruntă acest nou tip de reproșuri, femeile se atacă pentru un nou tip de motive.





Care e rezolvarea?

Zilele astea tot vorbesc din nou cu fostul meu iubit. Ne-am despărțit foarte urât, iar pe cale de consecință, suntem invizibili unul pentru celălalt pe canalele online. Nu am avut niciodată mai mult confort decât acum. Nu mă mai interesează când e pe net, ce poze pune, ce statusuri scrie. Ne vedem prin oraș, ne dăm mesaje, ne sunăm. Nu mai trebuie să explic de ce am stat prea mult la cafele cu fetele. Nu-i așa că anii `90 erau minunați?