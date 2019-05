Imi placi mai mult ca amic. De ce baietii buni ne plac doar ca prieteni?

Imi placi mai mult ca amic, tin la tine ca la un frate, as vrea sa ramanem prieteni. Orice fata a zis asta la un moment dat in viata sa. De cele mai multe ori, unui baiat bun care a facut tot ce trebuie pentru a avea o sansa la mai mult.

Initial era o forma delicata de a imbraca un refuz. Era totodata si o dovada de apreciere, de vreme ce erai dispusa sa pastrezi persoana respectiva in grupul tau de prieteni. In ziua de azi, gandul acela sincer s-a transformat de multe ori intr-o manifestare egoista pentru cele care cauta atentie peste tot si chiar intr-o strategie.





Daca ai trecut prin asta sau vrei sa ajuti un prieten sa iasa din friendzone, ia in considerare toate aspectele situatiei si intoarce-te mereu la sinceritate, nu ai cum sa dai gres cu asta.





Iata motivele pentru care baietii buni ajung in friendzone:





Fetele pot sa fie rele

Nu ne mandrim cu asta, dar nici nu putem sa trecem cu vederea ca unele reprezentante ale sexului frumos sunt rautacioase. Si intre ele, si cu altii.





Cum se manifesta asta in legatura cu barbatii pe care-i bagam in friendzone? Simplu. Cu toate ca nu exista din partea noastra niciun interes romantic, nu ne sfiim sa tinem niste tipi in jurul nostru si sa ne hranim cu atentia pe care ne-o ofera.





Le cerem ajutorul de cate ori ne lovim de o problema, de fiecare data cand ni se strica laptopul sau routerul.Tot pe umarul lor ne plangem de lipsa baietilor buni, culmea!





Strategie





Credeai ca numai femeile au un scop ascuns in treaba asta? Te inseli. Nici barbatii nu stau mai bine la capitolul onestitate. “Baietii buni” accepta rolul de amic avand in gand un alt scop, crezand ca in felul acesta o sa ajunga mai aproape de inima celei pe care o curteaza. Falsa prietenie cu intentii ascunse. Brusc nu mai par atat de buni nici ei, nu-i asa?

Nu ai cum sa pretinzi ca esti un prieten adevarat si vrei numai binele celeilalte persoane atata timp cat tu uneltesti pe la spate. Scopul nu scuza mijloacele nici macar cand e vorba de iubire.