Doare acum, dar nu uita că universul elimină oameni din viața ta ca să te protejeze

Doare cand stii ca totul s-a terminat. Doare cand stii ca toate momentele voastre fericite s-au incheiat. Ca visele si planurile voastre, amintirile frumoase au fost aruncate undeva departe.

Ce iti ramane de facut? Sa iti vindeci inima! Si cel mai bun lucru in toata ecuatia asta este ca totul depinde doar de tine.

Pentru ca pana la urma poate ca finalul fericit nu este despre el, ci despre tine, singura, ridicandu-te de jos si luand-o de la capat, eliberandu-te pentru cineva mai bun in viitor. Poate finalul fericit este despre a merge mai departe si a cauta iubirea din nou. Pentru ca meriti.

Atunci cand esti ranita, este firesc sa plangi. Sa te descarci. Sa te eliberezi. Nu te mai gandi ca asta inseamna vulnerabilitate.Doar in felul acesta poti lasa toata furia, temerile, sentimentele de angoasa sa plece.

Atunci cand incerci sa iti scoti ceva din cap, trebuie sa lasi alte lucruri sa intre. In alta ordine de idei… gaseste-ti ceva de facut. Gaseste-ti ceva care sa iti tina mintea ocupata. Iesi la film, citeste, mergi la sala de forta, lucreaza! Fa orice te-ar putea deconecta.

Incearca sa nu mergi in locurile in care obisnuiati sa iesiti impreuna si unde l-ai putea intalni. Imbraca cele mai frumoase haine pe care le ai, cei mai buni pantofi, deseneaza-ti pe chip cel mai frumos zambet si suna cativa prieteni.Iesi in lume! Intalneste oameni noi!