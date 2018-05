Cum să recunoști bărbatul nepotrivit din rețelele sociale

Un studiu realizat în 2013 a arătat că aproape o treime dintre cuplurile moderne s-au întâlnit online, în rețelele sociale, pe chaturi, forumuri și site-uri specializate.

Comunicarea pe Internet a devenit un lucru obișnuit.





Cu toate acestea, nu toate întâlnirile și relațiile se termină cu bine și ajungem să regretăm timpul petrecut cu persoanele nepotrivite. Iată câteva sfaturi care te ajută să eviți bărbatul nepotrivit din rețelele sociale!





Detalii care te ajută să recunoști bărbatul nepotrivit din rețelele sociale





1. Bărbatul care caută aventuri de o noapte





Ai văzut câteva fotografii cu el la plajă, în piscină sau acasă. În cele mai multe poze este fără tricou pe el și nu i se vede fața. Adesea, locul de muncă trecut nu este unul real. Spune că vrea să petreacă doar câteva zile în orașul tău, căutând oameni cu care să se simtă bine. Îți va spune că s-a îndrăgostit de tine și că ești diferită de alte femei. Dar toate aceste lucruri servesc unui singur scop. Ar putea fi direct cu privire la intențiile lui, s-ar putea să te invite la un restaurant și după aceea la hotel sau la tine acasă. Te întreabă adesea dacă îți plac aventurile sau cât de departe ești dispusă să mergi. Ce trebuie să faci? Să îi ignori mesajele și să ai grijă de siguranța ta, dacă nu ai o problemă în a te distra cu un străin.





2. Bărbatul care iubește animalele și copiii





În cele mai multe poze ale sale apare cu animale de companie, frați mai mici, nepoți sau copiii prietenilor. Pentru a se asigura că înțelegi cât de mult iubește animalele și copiii, va scrie acest lucru și în descrierea profilului său. Internetul este plin de articole care dezvăluie că stăpânii animalelor de companie sunt orientați către familie. De aceea, unii tipi folosesc câinii pentru a da această impresie. Speră că vei fi orbită de ceea ce au de oferit și că nu le vei observa defectele. Ce trebuie să faci? Încearcă să vorbești cât mai puțin despre animale și copii și află ce alte lucruri are în viața sa.





3. Ciudatul





Există mari șanse să îl vezi în costume de carnaval, poziții ciudate, locuri ciudate sau poze de grup cu prieteni ciudați. Face glume absurde și ciudate, pe care probabil că nici nu le înțelegi. Deseori începe conversația într-un mod ciudat, îți pune o întrebare neobișnuită pentru a-și demonstra creativitatea. Ce trebuie să faci? Cel mai probabil, ai suficiente lucruri în viața ta care sunt ciudate, chiar mai ai nevoie de încă unul? Înainte de a vedea personalitatea adevărată a acestui om, va trebui să dai deoparte multe hârtii de împachetat.





În fotografiile lui îl vezi numai în club. Nu ratează în descrierea lui mențiunea că îi plac petrecerile și alcoolul. Acest tip de bărbat te va complimenta adesea și te va întreba unde te distrezi, îți va spune povestiri despre viața lui super interesantă. Ce să faci? Dacă ești în căutarea unei relații serioase, nu ai nevoie de bărbatul acesta. De obicei, numai persoanele imature din punct de vedere emoțional se comportă în acest fel. Acestea nu pot lua decizii adulte și se gândesc prea rar la ziua de mâine.





5. Iubitorul de mașini





Vei vedea că are poze în mașină, lângă mașină sau poze cu mașini. De ce informații mai ai nevoie? Știi deja că are mașină. Probabil că te va întreba dacă nu vrei să mergeți la o plimbare cu mașina. Ce să faci? Este bine dacă o persoană are suficienți bani pentru a-și cumpăra o mașină. Dar dacă nu are nimic altceva în viața lui de care să fie mândru, ai oare nevoie de un astfel de om?





6. Bărbatul perfect





Are fotografii profesioniste din locuri frumoase și diferite orașe. Călătorește, e atletic, face poze, îi ajută pe cei nevoiași și are grijă de lookul lui. Se poate ca toate interesele voastre să se potrivească accidental. Vei spune că îți place să gătești, iar el îți va spune că experimentează și că gătește ceva nou în fiecare weekend. Îți place să desenezi, așa că va spune că și el face asta. Nu există însă o persoană perfectă. Acest tip probabil că vrea să pară perfect, însă ar putea avea probleme psihologice grave. Cel mai probabil, este foarte manipulator și narcisist. Nu ar trebui să ai încredere în bărbatul perfect din rețelele sociale.





7. Manipulatorul





Nu are fotografii sau informații publice excepționale. Este posibil ca profilul său să nu pară suspect și bărbatul acesta pare sincer și interesat. Atunci când ești ocupată, îți va da multe mesaje sau te va insulta când nu răspunzi. Te va asculta cu atenție, însă va încerca să afle mai multe informații despre tine și să îți caute punctele slabe. Și va dispărea după aceea. Te vei simți vinovată și îl vei bombarda cu mesaje. Te va răsplăti pentru efort, însă va nega propriile acțiuni și îți va răstălmăci cuvintele.