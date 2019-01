Cum să devii femeia lângă care va vrea să fie orice bărbat

Multe relații sunt ca în povești la început. Cu toate acestea, lucrurile se schimbă, iar poveștile acestea pot deveni reci și indiferente odată cu trecerea timpului. Nu este mereu astfel, iar mulți parteneri încă sunt îndrăgostiți unul de altul pentru mult timp, chiar pentru întreaga viață.

Concluzia? Depinde de ambii parteneri. Dacă relația voastră nu mai e ca la început și simți că se destramă, nu înseamnă că partenerul te înșală. Motivele acelei schimbări ar putea fi lipsa comunicării, lipsa încrederii și indiferența. Oricare ar fi motivul, poți încerca mereu ceva nou pentru a salva relația. Dar dacă ai găsit bărbatul visurilor tale și vrei să fii cu el, ai putea face anumite lucruri care te ajută să devii femeia lângă care va vrea să fie acesta. Aceste lucruri te vor ajuta să devii în primul rând o persoană mai bună și, ulterior, îți vor îmbunătăți relația.





Secrete care te ajută să devii femeia lângă care va vrea să fie orice bărbat





1. Menține-ți calmul





Ce este mai atractiv decât o femeie care rămâne calmă și în cele mai agitate situații? Nu este numai atractiv, ci dă dovadă și de putere. Celor mai mulți oameni nu le plac impulsivitatea și reacțiile exagerate chiar și în fața celor mai mici provocări. Dacă aceasta era abordarea ta până în prezent, îți poți schimba atitudinea. Poți încerca meditația, exercițiile de respirație sau yoga pentru a învăța să îți controlezi reacțiile.





2. Arată-ți inteligența





Bărbaților le plac femeile inteligente, așa că nu te sfii să îți arăți inteligența. Îl poți face să râdă cu comentariile tale inteligente, în acest fel vei face chiar și relația mai interesantă.





3. Fii sinceră





Sinceritatea este importantă pentru orice relație. Dacă îți dorești un partener sincer, imaginează-ți că și el își dorește acest lucru. Sinceritatea presupune încredere, iar încrederea este o fundație puternică pentru o relație sănătoasă. Deschide-ți inima în fața partenerului, iar acesta va aprecia acest lucru.





4. Ai încredere în tine





Dacă te respecți, partenerul tău te va respecta la rândul său.Dar nu încurca respectul de sine cu orgoliul. Acestea două sunt concepte opuse. Bărbaților le plac femeile încrezătoare. Dacă încrederea ta în tine nu este la nivelul la care ți-ai dori, lucrează până când reușești să o aduci acolo unde îți dorești.





5. Fii romantică





Fură-i un sărut atunci când lucrați în aceeași cameră sau sărută-l atunci când se așteaptă cel mai puțin. De asemenea, nu te opri niciodată din flirtat cu acesta dacă vrei să păstrezi romantismul în relația voastră. Îi poți prepara chiar și mâncarea preferată uneori. Va iubi aceste gesturi romantice și îl vor aduce mai aproape de tine în relație.





6. Arată că îți pasă





Toți oamenii tânjesc după grijă și afecțiune într-o relație. Bărbaților le plac femeile cărora nu le este rușine să își arate grija. Cu alte cuvinte, îi poți arăta că îți pasă în orice zi.





7.





Cei mai mulți bărbați nu se deschid la fel ca femeile, dar asigură-te că știe că are tot suportul de care are nevoie din partea ta. Îi poți oferi sprijinul tău atunci când încearcă noi idei sau lucruri pe care și le dorește cu adevărat. Dacă observi că nu este suficient de încrezător în forțele proprii atunci când vine vorba de un nou proiect la muncă, transmite-i că ești alături de el pentru orice are nevoie.





8. Menține-ți umorul





Nu este nimic mai atrăgător decât o femeie cu un simț al umorului și cu o atitudine pozitivă în viață. Bărbaților le place să fie în preajma femeilor ale căror râsete și fericire le fac viața mai ușoară. Încearcă să rămâi pozitivă în fiecare situație nu doar pentru partenerul tău, ci și pentru tine.