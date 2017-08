Cum îți dai seama dacă e potrivit pentru tine din rețelele sociale

În prezent, aproape toată lumea are o imagine făcută special pentru rețelele sociale. Însă știai că te poți folosi de aceste platforme pentru a-ți da seama dacă tipul cu care vrei să ieși sau ai ieșit deja e potrivit pentru tine? Iată cum!

Modalități prin care îți poți da seama dacă e potrivit pentru tine din rețelele sociale1. Profilul lui arată bineFiecare aplicație este diferită în ceea ce privește numărul de caractere pe care le poți folosi pentru a furniza informații despre tine, însă chiar și cele mai stricte limite de caractere încă permit răspunsuri complete. Cu cât investește un tip mai mult în profilul său (adaugă poze bune, descrierea lui este completă etc.), cu atât mai mult investește în găsirea unei persoane potrivite pentru el.2. Este amuzant și își arată personalitateaPe lângă efortul pe care îl depune când vine vorba de profilul lui, caută indicii care să-i dezvăluie personalitatea. Este amuzant? Are vreun talent? Dacă un bărbat are un profil care arată cine e și caută o persoană potrivită pentru el într-un mod amuzant, este foarte probabil să te distrezi cu el la un date. Deci evită tipii care au răspunsuri generice și caută-i pe cei care ies din mulțime.3. Zâmbește și pare abordabil în pozele saleO imagine reprezintă o mie de cuvinte. Dacă atunci când vezi fotografia unui tip și ți se pare intimidant, serios sau nervos, mai bine nu încerci să ieși cu el.Pozele care arată tipurile de activități sau îi prezintă pe tipi alături de familie și prieteni îți demonstrează că e potrivit pentru tine. Bineînțeles, trebuie să te asiguri și că nu minte în pozele lui.4. Vorbește despre lucruri importante pentru elLa fel ca un bărbat care este sincer cu privire la așteptările lui de la o relație, o persoană care menționează lucrurile importante pentru sine, cum ar fi cariera și familia, îți demonstrează că este pregătită să aibă o relație sau că vrea asta în viitorul apropiat. Vrea să știi de la început ce este important în viața lui și că vei fi și tu inclusă în celelalte priorități. Dacă subliniază lucruri precum cariera și importanța familiei pe profilul lui, atunci este un semn bun că ar putea fi persoana potrivită pentru tine.Bărbatul potrivit poate însemna foarte multe lucruri, în funcție de ce tip de relație îți dorești. Însă profilul său de pe rețelele sociale te poate ajuta să-ți dai seama dacă ți se potrivește sau nu.