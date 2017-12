Ce să nu îi spui partenerului când e supărat

Partenerul tău vine acasă, iar tu îți dai seama că ceva este în neregulă. Abia se uită la tine înainte de a se întinde pe canapea și dă din umeri atunci când îl întrebi dacă s-a întâmplat ceva. Însă știi ce nu ar trebui să îi spui partenerului când e supărat?

Lucrul pe care să nu i-l spui partenerului când e supărat

Tu chiar îți dorești să știi ce s-a întâmplat, dar forțarea acestuia să-ți spună poate fi o idee rea. Încercarea de a obține răspunsul de la un partener supărat cu expresii de genul "spune-mi" sau "vreau doar să te ajut" poate părea cea mai bună soluție, dar acest lucru doar dă o direcție egoistă conversației. În loc de a te concentra asupra modului în care să îți ajuți partenerul supărat, acele fraze mută atenția pe curiozitatea și nevoile tale. Iată ce impact are asta asupra relației!Pentru tine, discutarea unei probleme ar putea părea ca fiind cea mai rezonabilă modalitate de a trece mai departe, dar partenerul tău s-ar putea să aibă o perspectivă diferită. Partenerul tău nu are nevoie întotdeauna de tine pentru a-i rezolva problemele, dar are nevoie de tine pentru a-l asculta.Trebuie să înțelegi că stilurile de comunicare sunt diferite și că este nevoie să vă respectați reciproc modelele de comunicare. Recunoașterea a ceea ce este greșit s-ar putea să îl facă pe partenerul tău să se simtă vulnerabil sau poate că acesta își dorește să proceseze și să găsească o soluție înainte de a-ți spune de ce e supărat. Întrebările tale care îl bat la cap s-ar putea doar să îl streseze mai tare.În timp ce aștepți ca partenerul tău să se deschidă, încearcă să îi arăți sprijinul tău în alte moduri. Ia-l în brațe sau oferă-te să faci mai multe sarcini decât de obicei. Partenerul tău va aprecia sprijinul și poate că se va deschide atunci când se calmează puțin. Dacă partenerul tău este supărat în timpul unei discuții cu tine, află care este cuvântul care poate opri cearta de la început!