A condus 2900 de kilometri ca să se mute cu iubitul ei, dar el s-a răzgândit. E uimitor ce s-a întâmplat!

O lecţie de viaţă care a făcut înconjurul lumii. Ce i s-a întâmplat unei fete care a condus 2900 de kilometri ca să stea cu iubitul ei şi a aflat tocmai când a ajuns că el nu-şi mai doreşte acest lucru?

După experienţa pe care a trăit-o pe propria piele, fata care a străbătut o ţară ca să se mute cu iubitul ei care se răzgândise până să ajungă ea şi-a povestit întâmplarea pe pagina sa de Facebook şi a fost preluată de site-ul tickld.com



Iată o lecţie de viaţă despre eroii care există peste tot:



"Vara trecută am străbătut ţara în maşină, conducând singură. Am condus 2900 de kilometri ca să mă mut la iubitul meu, însă când ajuns am aflat că el nu-şi mai dorea să locuim împreună. Aşa că mi-am strâns toate bagajele şi am pornit-o înapoi spre casă. Primele două zile s-au scurs foarte bine şi eram de-a dreptul încântată şi fascinată de Colorado! Însă, a doua noapte s-a transformat brusc într-un coşmar. Conduceam deja de la 7 dimineata, iar pe la 22:30 am făcut pană. Am oprit maşina pe marginea drumului şi m-am uitat îngrozită la roată. Era 22:30 şi mă aflam la 16 kilometri de cel mai apropiat oraş. Tirurile treceau pe lângă mine şi simţeam de fiecare dată cum se zguduie maşina mea. Am sunat acasă plângând la telefon, cu toate că ştiam că nu au cum să mă ajute. Atunci am văzut farurile lui în oglida retrovizoare. Era Trooper Granner care-şi făcea intrarea în viaţa mea. Primul sfat pe care mi l-a dat a fost să trag maşina pe un drum lăturalnic, iar apoi a sunat să ceară un favor unui prieten care să vină să tragă maşina până la auto-service-ul pe care-l avea.



Când prietenul său a ajuns să remorcheze maşina până la service, mi-am luat rămas bun de la Trooper Granner şi i-am mulţumit frumos pentru ajutorul oferit. Însă, Trooper Granner nu te lasă la greu, prin urmare a mers cu mine, a aşteptat ca mecanicul să schimbe roata şi m-a convins să opresc în următorul oraş pentru a mă odihni înainte de a pleca la drum. S-a asigurat că am camera rezervată şi s-a ocupat de mine ca şi cum aş fi făcut parte din familia lui.



Cu toate glumele şi ironiile referitoare la poliţişti am ţinut să scriu despre povestea mea. Acest poliţist nu numai că şi-a făcut datoria în acea noapte, ci şi-a depăşit atribuţiile ca să mă protejeze şi să se asigure că eu voi ajunge acasă sănătoasă. Mi-a ascultat povestea tristă de viaţă şi a avut grijă de mine, erijându-se într-un părinte protector atunci când familia mea a fost departe de mine. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru acest lucru. Multumesc din suflet, Trooper Granner. Tu eşti eroul meu!"