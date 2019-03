8 semne că relaţia ta este pe drumul cel bun

Cu toţii ne implicăm în relaţii din diferite motive, dar unul dintre cele mai importante este dorinţa de a avea companie.

Care sunt semnele care arată că relaţia ta se îndreaptă spre drumul cel bun?

Vrem să avem alături pe cineva apropiat cu care să putem vorbi orice şi cu care să împărtăşim viaţa şi realitatea noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, este aproape imposibil să ştim cum vor progresa lucrurile sau dacă relaţia va dura.Găsirea unei persoane cu care să petreci cât mai mult timp te poate ajuta să vezi ce se află în mintea ei. În acest fel, vei descoperi cât de compatibili sunteţi. Dacă ai întâlnit pe cineva cu care poţi purta conversaţii lungi, chiar şi după 10 ani de când vă cunoaşteţi, acesta este un semn foarte bun. Acest lucru înseamnă că veţi avea mereu ceva de vorbă unul cu celălalt, pentru că amândoi găsiţi discuţiile dintre voi extrem de interesante. Nu trebuie să vorbiţi despre politică sau despre ştirile din lume, chiar şi o lungă conversaţie despre animalele preferate sau subiectele neimportante pot menţine scânteia relaţiei.Să ai o relaţie cu cineva care îţi este şi cel mai bun prieten înseamnă că ea este menită să dureze. Chiar dacă sunteţi departe unul de celălalt, încă puteţi să vă dezvăluiţi mici detalii care se termină cu glume pe care doar voi le ştiti. Asta înseamnă că aveţi o legătură puternică şi un simţ al umorului asemănător. Să râdeţi şi să vă bucuraţi unul de celălalt este cheia fericirii. Să fii implicat într-o relaţie cu cel mai bun prieten al tău înseamnă că există o comunicare excelentă şi că petreceţi suficient timp împreună astfel încât vă simţi confortabil să vă dezvăluiţi mici detalii jenante despre care apoi să puteţi râde.Toată lumea are obiceiuri proaste, dar unele nu sunt la fel de evidente ca altele. Dar, odată ce eşti cu cineva de mult timp, vei începe să observi chiar şi cele mai mici lucruri enervante care îl fac să fie special. De exemplu, are obiceiul de a nu-şi verifica niciodată telefonul astfel încât nu poţi da de el. Chiar dacă majoritatea oamenilor ar putea găsi acest lucru extrem de enervant, îl cunoşti foarte bine şi îl poţi considera chiar drăguţ pentru că nu este dependent de telefon. Sau poate că are un râs prea isteric, pe care toată lumea îl găseşte intolerabil, dar ţie să ţi se pară amuzant. Există numeroase trăsături şi obiceiuri pe care majoritatea oamenilor le-ar găsi enervante, dar când eşti cu cineva de care îţi pasă cu adevărat, le vei privi ca parte a identităţii lui şi îl vei iubi mai mult pentru asta.Pe măsură ce relaţiile progresează, este normal să laşi câteva lucruri în casa partenerului tău.Simplul act de a lăsa o periuţă de dinţi sau o perie de păr poate avea un înţeles simbolic foarte profund în societatea zilelor noastre. Acest lucru nu înseamnă neapărat că intenţionezi să vă mutaţi împreună, dar înseamnă că îţi place să vă petreceţi serile sau dimineţile împreună. E un semn clar că lucrurile au devenit confortabile între voi şi că aveţi încredere unul în celălalt.Să îţi petreci nopţile cu persoana iubită e unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume. Puteţi să vă relaxaţi, să vă uitaţi la filme împreună şi, uneori, să te simţi ca atunci când erai copil. Cu toate acestea, există situaţii în care trebuie să staţi separt, din cauza muncii sau a altor lucruri. Dacă nu îţi place acest lucru, înseamnă că relaţia a ajuns în punctul în care v-aţi obişnuit unul cu celălalt şi absenţa celuilalt te face să te simţi incomplet. Potrivit cercetărilor, cuplurile care sunt obişnuite să îşi petreacă cea mai mare parte a timpului împreună şi care şi-au stabilit o rutină pot suferi de anxietate, depresie sau insomnie atunci când trebuie să stea separat.Când eşti implicat într-o relaţie, încercaţi întotdeauna să fiţi împreună atunci când vă vedeţi cu familia şi prietenii.De aceea, activiţile tale devin activiăţile voastre şi invers. Atunci, cuvântul "noi" începe să devină obişnuit în vocabularul vostru.Este normal ca, la începutul fiecărei relaţii, să aminteşti de partenerul tău pentru că eşti pe punctul de a te îndrăgosti şi nu te poţi opri din a te gândi la el. Totuşi, când începi să îl menţionezi atunci când subiectul nu are nimic de-a face cu el, înseamnă că îl vezi deja ca parte a identităţii tale.Este absolut normal să vă certaţi din când în când, mai ales dacă sunteţi de mult timp împreună. Ar putea fi vorba despre lucruri mici care nu au deloc importanţă. Dacă acest lucru vă apropie, în loc să vă îndepărteze, atunci relaţia se află pe drumul cel bun. De asemenea, înseamnă că aceste confruntări sunt sănătoase, îmbunătăţesc relaţia şi vă ajută să aflaţi mai multe lucruri unul despre celălalt, menţinându-vă interesul pe termen lung.