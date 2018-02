7 semne că vrea să fiţi doar prieteni cu beneficii

Există cazuri când două persoane cad de comun acord să fie doar prieteni cu beneficii. Dar ce se întâmplă când unul dintre ei vrea mai mult?

1. E absent în zilele importante

2. Nu te sună să vadă ce faci

3. Sunteţi împreună doar în dormitor

4. Nu petreceţi timp împreună în lumina zilei

5. Nu există niciun acord pentru o relaţie serioasă

6. Nu e pregătit pentru o relaţie

7. Depune minim de efort

De regulă, femeia acceptă iniţial acest lucru, dar în secret speră ca relaţia să devină serioasă.Iată cum să îţi dai seama că vrea să fiţi doar prieteni cu beneficii:De Ziua Îndrăgostiţilor, de ziua ta de naştere sau de Crăciun este oriunde altundeva, numai cu tine nu. Dacă are gânduri mai serioase, va ţine cont de aceste zile şi va face un efort să iasă ceva special. Dacă are alte planuri sau nu îşi aminteşte de aceste zile, cu siguranţă nu te consideră iubita lui.Rareori te sună să vadă cum eşti. Există prea puţine mesaje în care îţi urează să ai o zi bună sau o noapte bună. Dacă nu te simţi ok, el nu e interesat să fie alături de tine şi să te ajute să fii mai bine. Şi rar vă vedeţi fără scopul de a face sex.Dacă te-ar considera iubita lui, ar vrea să fie văzut cu tine, ar vrea să-i întâlneşti prietenii şi familia şi ar merge la petreceri cu tine. Dacă sunteţi doar prieteni cu beneficii şi nu vrea nimic mai mult decât asta, atunci el nu vrea să te amestece cu oamenii importanţi din viaţa lui. Scopul principal este să faceţi sex, nu să vă cunoaşteţi mai bine şi să faceţi parte unul din viaţa celuilalt.Dacă el vrea doar să facă sex, el nu e interesat să se întâlnească cu tine. Iar atunci când petreceţi noaptea împreună, e posivil ca el să plece înainte să răsară soarele sau să îşi dorească să pleci tu dacă v-aţi întâlnit la el.Nu te va lăsa în casa lui dacă el trebuie să plece la muncă.Dacă nu aţi avut o discuţie serioasă despre asta, înseamnă că nu aveţi o relaţie. Şi chiar dacă aţi vorbit, iar faptele lui nu se potrivesc cu ceea ce a spus, atunci cu siguranţă sunteţi doar prieteni cu beneficii.Dacă el spune că nu e pregătit pentru a avea o relaţie serioasă, atunci crede-l pe cuvânt. Acesta este singurul caz în care cuvintele lui contează mai mult decât faptele. Nu căuta motive în faptele sale cum că ar vrea o relaţie cu tine dacă el a spus clar nu. Există multe motive pentru care un bărbat nu e pregătit pentru un astfel de angajament, iar două dintre cele mai comune motive sunt: Nu vrea să se stabilească undeva din punct de vedere geografic. Poate anticipează o schimbare a locului de muncă sau intenţionează să merafă la o şcoală în altă parte. Cel de-al doilea caz e că tocmai a ieşit dintr-o relaţie serioasă şi are nevoie de o pauză.Dacă depune minim de efort, atunci el crede că sunteţi doar prieteni cu beneficii. Efortul minim e diferit în funcţie de situaţie. Poate că tu eşti cea care iniţiază contactul dintre voi. Poate că te sună doar după ce termină întâlnirea cu băieţii. Dacă eşti sinceră cu tine, vei simţi acest lucru şi ştii că eşti ultima pe lista lui de priorităţi.