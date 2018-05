7 semnale de alarmă pe care să nu le ignori la începutul unei noi relaţii

Atunci când o relaţie se încheie prost, cei mai mulţi dintre noi căutăm motivele despărţirii. Abia după ce perioada critică trece putem vedea clar de ce relaţia a eşuat şi ne dăm seama că semnalele de alarmă au existat încă de la început.

Partenerul te "bombardează cu iubire"

Nu are un comportament echilibrat

Nu îşi asumă responsabilităţi

Modul în care comunică cu fostele iubite

Consumă prea mult alcool

Este manipulator din punct de vedere financiar

Nu vorbeşte despre trecutul său

Este nepoliticos cu ceilalţi

Iată şapte astfel de semne pe care nu ar trebui să le ignori la începutul relaţiei:Cu alte cuvinte, te grăbeşte să intri rapid într-o relaţie, ceea ce este un semnal de alarmă. Gesturile exagerate de dragoste din primele etape ale relaţiei indică faptul că noul partener nu este neapărat extrem de îndrăgostit, ci simte nevoia să te controleze şi să nu-ţi lase prea mult timp ca să te răzgândeşti. Se transformă apoi din partenerul ideal într-unul de coşmar. Este nevoie ca ritmul unei noi relaţii să fie stabilit de ambii parteneri, în mod egal. Trebuie să cunoşti cât mai bine o persoană ca să te îndrăgosteşti de adevărata sa personalitate, nu de felul în care vrea să pară.Specialiştii citaţi de sheknows.com avertizează că orice tip de comportament care pare exagerat este un semnal important de alarmă într-o nouă relaţie. De exemplu, dacă proaspătul iubit este dispus să cheltuie foarte mulţi bani pentru tine în prima fază a relaţiei, este un indiciu că intenţionează să-ţi cumpere iubirea, în loc să urmeze cursul firesc al relaţiei. De asemenea, un comportament posesiv, prea multă gelozie sau din contră, indiferenţă, sunt motive de îngrijorare.Noul tău partener nu a avut niciodată o relaţie mai lungă de câteva luni? Mai ales dacă este trecut de vârsta de 35 de ani, acest lucru arată că noul tău iubit ar putea avea probleme în ceea ce priveşte asumarea responsabilităţii. Bineînţeles, există şi cazul în care a călătorit foarte mult sau a avut un job care nu i-a permis să aibă relaţii de lungă durată. Dar dacă nu se încadrează în aceste excepţii, relaţiile de scurtă durată sunt un semnal de alarmă.Nu este un lucru rău să rămâi prieten cu foştii parteneri. Dar uneori poate fi un semn care arată că nu eşti pregătit pentru o nouă relaţie. Care pot fi motivele de îngrijorare? În primul rând, nu contează atât de mult cât comunică cu fosta iubită, ci mai mult cum o face. Dacă se ceartă, devine obsedat de lucruri şi situaţii din trecut, nu se poate opri din a trimite mesaje nepoliticoase sau în a critica fosta parteneră, este un semn important că nu a trecut peste relaţia eşuată şi nu este pregătit pentru una nouă.La primele întâlniri, a comandat una, două, trei sau mai multe băuturi alcoolice? Specialiştii sunt de părere că un consum moderat de alcool poate fi în regulă la primele întâlniri, pentru ca cei doi să se poată relaxa.Dar nu neapărat distracţia este elementul esenţial al unei întâlniri romantice, ci capacitatea celor doi de a se cunoaşte mai bine şi de a descoperi cum sunt ei cu adevărat. Alcoolul afectează comportamentul unei persoane şi nu este un mod prea bun de a începe o relaţie.Manipulatorii încep o relaţie impresionând noua parteneră cu numeroase cadouri, mese în locuri extravagante, flori scumpe etc. Dar după câteva luni, încep să inventeze o mulţime de scuze şi susţin că trec printr-o perioadă dificilă. Iar după ce te-au cucerit, reuşesc să răscumpere toate favorurile pe care le-au făcut pentru tine la începutul relaţiei. Vei descoperi treptat că investeşti tot mai mulţi bani în relaţia ta, că plăteşti pentru toate extravaganţele noului tău partener. O astfel de persoană este în căutarea suportului financiar.Dacă noul partener nu vorbeşte despre trecutul lui şi refuză să discute despre lucruri serioase, este un semn că se teme de intimitate. Nu este pregătit să-şi deschidă inima sau poate că suferă în continuare din cauza unei relaţii eşuate. Este un semnal de alarmă pentru că o persoană care nu este pregătită să-şi deschidă inima nu este pregătită nici să se dedice unei noi relaţii. De asemenea, ar putea indica faptul că are lucruri importante de ascuns.Este valabil în special asupra modului în care se comportă cu chelnerii, ospătarii, valeţii etc. Dacă are un comportament nepoliticos, este un semnal de alarmă care arată că lipsa bunelor maniere nu este un lucru izolat. Ar putea avea un idee greşită despre sine, considerând că este superior, iar această atitudine se poate transfera în timp şi asupra ta, asupra familiei sau prietenilor tăi. Prin urmare, trebuie să fii atentă la modul în care interacţionează cu ceilalţi.