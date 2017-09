6 semne care dovedesc că eşti o femeie fatală

Femeile par să aibă un talent înnăscut pentru a face bărbaţii să se simtă speciali şi ştiu cum să se bage în inima lor. Află aici dacă eşti o devoratoare de bărbaţi!

1. Îţi schimbi statusul relaţiei mai des decât hainele

2. Prietenii tăi nu au încredere în tine

3. Acţiunile tale sunt egoiste

4. Nu eşti niciodată cu adevărat satisfăcută

5. Iubeşti distacţia şi să fii în centrul atenţiei

6. Nu îţi pui inima în pericol

O femeie fatală e nemiloasă şi îşi doreşte o legătură sexuală, dar va evita una emoţională. Ea e puternică şi primeşte o mare doză de satisfacţie ştiind că poate să obţină tot ce îşi doreşte ea. Ea vine ca o provocare şi cine nu iubeşte o persoană provocătoare? Orice început de angajament emoţional o va trimite în braţele unui alt iubit. Este pur şi simplu indisponibilă din acest punct de vedere şi e foarte pricepută să teseteze masculinitatea bărbatului şi să-şi ascundă propria vulnerabilitate.Iată 6 semne că eşti o astfel de femeie:Dacă intri şi ieşi în mod regulat în relaţii şi laşi în urmă un şir de inimi zdrobite, poate că e timpul să recunoşti acest adevăr neplăcut. Incapacitatea de a rămâne într-o relaţie serioasă pentru o perioadă semnificativă de timp sau de a prefera ca bărbatul să fie doar un accesoriu ocazional sunt, de asemenea, semne clare că eşti o devoratoare de bărbaţi.Dacă prietenii tăi încearcă să îşi ţină partenerii departe de tine, pune-ţi un semn de întrebare. O devoratoare de bărbaţi ca tine va acţiona impulsiv şi va fi în mod constant în căutarea unui viitor mai bun. Ca rezultat, tu te vei întâlni nu numai cu un tip, ci şi cu fratele, şeful sau colegul său de cameră.Devoratoarele de bărbaţi au tendinţa de a acţiona înainte de a se gândi la consecinţele comportamentului lor şi nu se concentrează niciun moment asupra empatiei sau cum ar putea să îi facă pe alţii să se simtă. Dacă te consideri o persoană egoistă şi faci anumite lucruri doar dacă ai beneficii, atunci este clar.O femeie care are ca scop doar propriile nevoi şi nu are nicio problemă să se împotrivească altora pentru a-şi vedea interesul este cel mai probabil o devoratoare.Pentru o devoratoare de bărbaţi, indiferent cu cine e, niciodată nu e bine. Implicarea într-o relaţie şi pierderea rapidă a interesului este ceea ce te cataloghează aşa. Este ca şi cum ai avea ADHD, dar cu bărbaţi. Aceste tipuri sunt în atenţia mai multor domni şi sunt dependente de nou. Iubeşti bărbaţii, cu accent pe plural. Din acest motiv, acestea nu vor avea nicio reţinere să flirteze cu alţii în timp ce au deja au o relaţie. O devoratoare de bărbaţi are nevoie în mod constant de atenţia lor şi îşi foloseşte în mod eficient abilităţile pentru a se face observată.Devoratoarele de bărbaţi iubesc să fie adorate şi să fie aşezate pe un piedestal. Crezi că eşti cel mai bun lucru căruia i se poate întâmpla unui bărbat şi vrei să fii tratată ca pe o zeiţă. Te bucuri de dragoste şi de atenţie, dar nu ai niciodată nimic de oferit la schimb. Chiar dacă vrei să te implici într-o relaţie, îţi e greu să renunţi la distracţie.Tu ţi-ai blocat sentimentele şi nu vei risca niciodată să laşi pe cineva să spargă această barieră. Este mult mai uşor să fii cea care deţine controlul şi care poate pleca oricând atunci când vede că miza creşte. Foloseşti bărbaţii pentru a-ţi valida faptul că eşti frumoasă, demnă şi dorită. Cu toate acestea, costul poate fi mare şi poţi pierde controlul atunci când pretenţiile devin din ce în ce mai mari.