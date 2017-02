30 de melodii potrivite pentru o seară romantică

Pe lângă alimentele afrodisiace, care te pot ajuta să prepari o cină romantică perfectă, mai poți apela la câteva trucuri pentru o seară cu adevărat specială.

Iar acum, în apropierea Zilei Îndrăgostiților, este momentul ideal pentru a-ți pregăti un playlist cu melodii potrivite pentru o seară romantică. Mai mult, știai că pentru multe dintre persoane muzica poate transforma ambientul într-unul perfect pentru romantism? Iată ce spun studiile!









Într-un studiu realizat de Spotify , peste 40% dintre persoanele care au participat la studiu au dezvăluit că muzica poate fi mai excitantă pentru ei decât mângâierile persoanei iubite. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de persoane din Marea Britanie, cu scopul de a studia relația dintre muzică, romantism și seducțe. Unele dintre melodiile alese de către aceștia sunt melodii clasice și probabil că orice persoană le-a auzit măcar o dată. Altele s-au aflat pe coloana unor filme cunoscute și au rămas în amintirea multora. Mai jos, am enumerat câteva dintre melodiile dezvăluite de studiu și alte cântece care pot încălzi atmosfera.





1. "Love Me Like You Do", Ellie Goulding

2. "Sex on Fire", Kings of Leon

3. "Take Me to Church", Hozier

4. "Let's Get It On", Marvin Gaye

5. "Lost Without U", Robin Thicke

6. "Where You Belong", The Weeknd

7."Thinking About You", Frank Ocean

8. "Angels", Robbie Williams

9. "Love Me Tender", Elvis Presley

10. "I Feel Love", Donna Summer

11. "Make You Feel My Love", Adele

12. "Lady in Red", Chris De Burgh

13. "I Will Always Love You", Whitney Houston

14. "Truly Madly Deeply", Savage Garden

15. "Careless Whisper", George Michael

16. "Don't Wanna Miss A Thing", Aerosmith

17. "Three Times A Lady", Lionel Richie

18. "Beautiful", James Blunt

19. "Unchained Melody", Righteous Brothers

20. "True", Spandau Ballet

21. "Let's Stay Together", Al Green

22. "Rocket", Beyoncé

23. "Wonderful Tonight", Eric Clapton

24. "Moon River", Andy Williams

25. "Sexual Healing", Marvin Gaye

26. "Bump & Grind", R Kelly

27. "Relax", Frankie Goes to Hollywood

28. "Anything", Lionel Richie

29. "Your Song", Elton John

30. "Just The Way You Are", Bruno Mars





Tu ce melodii romantice ai în playlist?