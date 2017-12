O femeie puternică ştie ce vrea şi ştie când să spună stop. Iată ce nu trebuie să accepţi într-o relaţie!

Cele 15 lucruri pe care o femeie puternică nu le tolerează într-o relaţie:ScuzeleUna sau doupă atunci când situaţia o cere e de înţeles, dar un flux constant nu este acceptabil. Femeile puternice acceptă scuzele, dar ştiu când să spună stop şi să plece. Orice bărbat care e cu adevărat bun la scuze probabil are multă practică în spate.Lipsa de cuvântO femeie puternică nu va accepta ca partenerul ei să anuleze întâlnirea pe ultima sută de metri când e deja îmbracată şi pregătită să plece. Dacă o anulezi, ar fi bine să ai un motiv serios, altfel va fugi din calea ta. Dacă îi promiţi ceva, ai face bine să te ţii de cuvânt.Lipsa de respectCeea ce le face pe femeile puternice atât de atrăgătoare este respectul pe care îl au pentru ele însele. Ele nu vor tolera niciodată să le vorbeşti urât sau de rău. Dacă faci această greşeală, ea te va părăsi. Ea nu are nevoie de cineva care să nu o trateze bine tot timpul.Să fie controlatăFemeile puternice sunt independente. Ele au propria lor viaţă din care aleg să faci parte. Nu îi spune ce poate sau ce nu poate face. Nu îi spune unde poate sau nu poate să meargă. Nu îi spune cu ce să se îmbrace sau nu. Femeile puternice nu sunt cele pe care le poţi controla.Standardele unei femei puternice sunt ridicate, aşa că nu se va lăsa condusă. Ştie ce vrea şi caută oameni care au aceleaşi calităţi ca şi ea. Dacă te întâlneşti cu o astfel de persoană, ea va dicta unde să mergeţi şi ce să realizaţi în viaţă.Femeile puternice sunt cinstite. Ele îţi vor spune dacă au ieşit cu fostul la o cafea. Nu te va lăsa în ceaţă indiferent de situaţie şi aşteaptă aceeaşi loialitate în schimb. Dacă te prinde cu minciuna se vor întreba dacă pot avea încredere în tine, iar dacă răspunsul este nu, va fugi din calea ta.Femeile puternice nu vor tolera niciodară infidelitatea. Dacă te prinde o dată, dus ai fost. Dacă te prinde că te joci cu ea, nu va mai conta cum te justifici. Ea caută relaţii pe care le poate duce la nivelul următor. Dacă o vei înşela, ea nu se va învinui niciodată, ci va realiza că totul se petrece din cauza nesiguranţei tale.Femeile puternice cunosc valoarea timpului lor. Nu vor sta lângă telefon, aşteptând să le suni. Ele au, de asemenea, încrederea de a face orice îşi doresc. Nu îi scrie după trei zile aşteptând un răspuns, pentru că nu ţi-l va mai da.O femeie puternică are nevoie de sprijin. Ea face mai multe lucruri decât o persoană obişnuită. Dacă nu eşti lângă ea şi nu o motivezi, ea nu are nevoie de tine în viaţa ei. Ea îi preţuieşte pe cei care o ridică şi o pot ajuta să vadă lucrurile pe care ea nu le zăreşte.Femeile puternice nu răspund la manipulare, deci nici măcar nu încerca!Gelozia e un semn de nesiguranţă. O femeie puternică nu îşi va pierde timp încercând să te convingă să fii cu ea. Încrederea vine de undeva din interior, nu datorită persoanei de lângă tine.A fi răutăcios sau nepoliticos e un semn de nesiguranţă. Oamenii devin răi când se simt ameninţaţi. O femeie puternică nu va alege niciodată pe cineva care este rău cu ceilalţi pentru că asta îi arată ce fel de om este. Ceea ce vei iubi la o femeie puternică este inima lor, îi pasă de toată lumea şi e construită din bunătate şi grijă.O femeie puternică nu tolerează pe nimeni care le tratează urât. Dacă ţipi la ele şi eşti violent verbal, cu siguranţă nu te vor ierta. Oricine trebuie să pună la pâmânt pe cineva pentru ca el să se simtă mai bine are o problemă, iar relaţia trebuie să ia sfârşit.O femeie puternică aşteaptă să ai acorzi timpul şi atenţia ta pentru că şi ea e dispusă să ţi le ofere pe ale ei.Femeile puternice nu sunt perfecte, pentru că oricine are defecte şi greşeşte. Dar ele se ocupă de asta şi îşi cer scuze. Dacă nu le accepţi, ea nu se va învinovăţi pentru asta.