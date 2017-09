10 tipuri de femei singure. Tu care dintre ele eşti?

Dacă nu ai încă un iubit, cu siguranţă te încadrezi în unul dintre aceste tipare. Descoperă care este stilul tău în funcţie de viaţa ta amoroasă!

Îţi plac filmele romantice şi eşti în căutarea unui iubit la fel ca persoanejele principale masculine din acele pelicule. Vei ştii că ţi-ai găsit alesul atunci când acesta îţi va arăta dragoste, afecţiune şi îţi va face cadouri în timp ce îţi va şopti poezii la ureche. Ar fi frumos să te invite la cină unde o trupă îţi va cântă melodiile preferate, însă fii realistă, prinţii pe cai albi nu există şi niciun bărbat din viaţa reală nu se va comporta ca cei din filme!Eşti genul de persoană care pune răul înainte şi atunci când te întâlneşti cu un tip îl cataloghezi drept un nemernic? Nu cedezi prea uşor pentru că ai suferit de câteva ori până acum şi nu vrei să ţi se mai întâmple încă o dată. Este corect să îl laşi să îţi demonstreze că merită înainte să iei o decizie, însă fii cu inima deschisă şi speră la mai bine, altfel îţi vei limita oportunităţile!Eşti genul de persoană care are o părere foarte bună despre ea şi care are nevoie de un om extraordinar pentru a-i capta atenţia. Dacă acesta nu bifează toate cerinţele pe care le ai, ar face bine să nu te deranjeze. Prientii îţi spun că eşti prea selectivă, tu spui că ştii ce vrei şi aştepţi până vei primi. Trebuie să ştii că dragostea e o aventură şi că persoana pe care o ai în faţă poate fi altfel decât ţi-ai imaginat, aşa că merită să îi dai o şansă. Ai putea pierde bărbatul visurilor tale din cauza standardelor ridicate!Ţie îţi place de oricine şi nu înţelegi acele persoane care se plâng că nu-şi pot găsi un partener. Tu eşti mereu cu cineva, dar în acelaşi timp eşti singură. Prietenii te acuză că nu ai standarde şi că stai cu oricine doar de dragul de a fi mereu cuplată. Este ok să fii deschisă, însă ai nevoie şi de o pauză în care să reflectezi asupra nevoilor şi dorinţelor tale adevărate, apoi cu sigurnaţă vei fi mai pretenţioasă!Eşti genul de femeie care dai oricui o şansă şi te-ai plictisit de atâtea întâlniri? Cu siguranţă îţi este frică să nu sfârşeşti singură şi trebuie să fii acum cu cineva! Ar trebui să pui bărbaţii pe locul doi pentru un timp şi să încerci doar să te distrezi.Dacă faci un pas înapoi şi încetezi cu obsesiile, imediat după aceea vei putea să te bucuri din plin de cuceririle şi relaţiile tale fără să mai fii stresată.Eşti acel gen de femeie care vrea un copil şi o familie încât nici nu îi pasă de bărbatul pe care îl are în faţă? Sigur că ţi-ar plăcea să te şi îndrăgosteşti, însă nu este prioritatea ta numărul unu. Nu este în regulă să alergi atât în stânga şi în dreapta în căutare de parteneri de amor, fără să te gândeşti la consecinţe!Eşti genul de fată care nu ştie ce vrea, iar după câteva pahare eşti deschisă către orice şi oricine? Să fii tânăr este minunat şi chiar dacă te trezeşti uneori în paturi străine, nu e ok să faci din asta o regulă. E posibil ca în acele momente de rătăcire să iroseşti momente importante, să atragi persoane nepotrivite în viaţa ta şi să le pui pe fugă pe cele perfecte pentru tine!Tu nu vrei să pierzi timpul, nu vrei explozie de sentimente, ci stabilitate şi încredere. Eşti concentrată să găseşti pe cineva potrivit şi depui efort pentru a face cele mai bune alegeri. Este bine ceea ce faci, dar trebuie să te relaxezi mai mult şi să dai drumul la distracţie. În acest fel, ai toate şansele să îţi întâlneşti alesul care să ţi le poată oferi pe toate, chiar şi fluturi în stomac!Eşti de modă veche şi ai nevoie de un prinţ în viaţa ta. Aştepţi să fii adorată, îngrijită şi să ţi se ofere un anumit stil de viaţă. Oamenii îndrăgostiţi au grijă unul de celălalt fără să li se impună acest lucru, aşa că nu ar trebui să pui banii pe primul loc. La fel cum femeilor nu le place să fie catalogate după fizicul lor, nici bărbaşilor nu le place să fie apreciaţi după conturile bancare.Eşti o femeie independentă care are de toate şi care are impresia că intimidează bărbaţii din jurul ei cu succesul de care se bucură? Lasă puţin cariera deoparte şi mergi la întâlniri ocazionale măcar în ideea de a încerca, cu inima deschisă şi plină de speranţă. Dacă vrei o relaţie, fă iubirii loc în viaţa ta, este extrem de simplu!