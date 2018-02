10 situaţii pe care nicio femeie nu ar trebui să le accepte într-o relaţie

Dacă ai fost vreodată implicată într-o relaţie, probabil eşti conştientă de faptul că vor exista întotdeauna momente în care te vei confrunta cu dificultăţi, probleme, neînţelegeri sau confuzie.

1. Ceartă sau agresiune?

2. Simţ al umorului ciudat sau discriminare?

3.

4. Prieteni sau "prieteni"?

5. Nu îi place să facă curăţenie sau "locul femeii este în bucătărie"?

Este vorba despre acele momente în care ajungem să ne punem întrebări precum "Partenerul meu se va schimba?" sau "Ce se întâmplă dacă relația noastră se înrăutăţeşte şi mai mult"? Acestea sunt situaţiile în care e necesară o evaluare serioasă a relaţiei respective. Brightside ne oferă sfaturi despre cum să procedăm atunci când mintea spune un lucru, dar inima spune cu totul altceva. Iată cum să acţionezi în situaţii care pot duce adesea la ceartă, sentimente rănite şi stres emoţional:Certurile şi dezacordurile în relaţii sunt perfect normale. Toţi oamenii sunt diferiţi şi, uneori, percepţia ta despre anumite situaţii nu se potriveşte cu cea a partenerului. Uneori, partenerul tău poate face remarci nepotrivite sau glume nevinovate care să te deranjeze. Nu îţi fie teamă să faci primul pas şi să spui imediat ce te irită. E mai bine să aveţi o dicuţie constructivă, astfel încât fiecare partener să înţeleagă care limite nu ar trebui întrecute. Relaţiile puternice depinde de munca reciprocă a ambilor parteneri. Cu toate acestea, există situaţii care nu ar trebui acceptate sau iertate. Dacă partenerul tău te loveşte, nu există nicio scuză pentru asta. Multe femei sunt abuzate şi cred că e vina femeii. Dacă partenerul tău crede că e liber să se comportante ca un dictator crud şi te poate lovi, atunci e mai vine să închei imediat această relaţie. Despărţirea trece, dar trauma psihologică poate dura o viaţă. Nu te teme să rămâi singură pentru o vreme şi caută ajutor din partea rudelor, prietenilor şi organizaţiilor sociale.Ai participat vreodată la o situaţie în care cineva a spus o glumă şi a râs la ea în hohote, în timp ce tu nu ai putut înţelege ce e atât de amuzant? Cu toţii avem un simţ al umorului diferit. Dacă nu râzi la filmul la care partenerul tău se amuză copios, atunci ar trebui să reevaluezi alegerile cu privire la ceea ce urmăriţi împreună. Umorul nu are justificare dacă el râde la glume care ofensează oamenii pe motive sexuale, rasiale sau sociale, precum nici glumele despre boli şi handicapuri. Prin încurajarea unui astfel de umor, o persoană sporeşte discriminarea. Dacă partenerul tău încearcă să dovedească că aceşti oameni sunt de râs, atunci va fi peste puterile tale de a schimba ceva.Dacă iubitul tău se întâlneşte cu tine după muncă şi îţi propune să te conducă acasă după o întâlnire, înseamnă că îi pasă de siguranţa ta. Dar dacă îţi interzice să te întâlneşti cu alţi oameni fără el, îţi cere să îi dai raportul cu privire la activităţile tale şi te face să îi spui parolele de la reţelele sociale, atunci sună a manipulare şi violenţă psihologică. Controlul total este dorinţa de a-ţi suprima voinţa liberă. "Eu o fac pentru binele vostru" și alte fraze similare sunt doar o modalitate de a masca această suprimare. Lipsa spaţiului personal duce la stres şi dorinţa de a scăpa de el consumând alcool, suprimând emoţiile şi alte căi dăunătoare.Cu toţii suntem uneori geloşi. Dacă partenerul tău are prieteni şi colegi de sex opus, acest lucru nu înseamnă că el te înşală. Dacă nu îţi plac aceste prietenii, e necesar să discuţi cu el despre sentimentele tale. Faceţi o plimbare prin parc sau petrece ceva timp împreună cu prietenii săi. Cel mai probabil, el nu va fi deranjat de acest lucru. Dar ar trebui să fii atentă dacă partenerul tău ascunde comunicarea cu alte femei, schimbă în mod constant subiectul şi reacţionează violent la întrebările despre prietenii de sex feminin. Dacă nu vrea să vă cunoaşteţi, atunci e posibil ca acele prietene să nici măcar nu ştie de existenţa ta.Se întâmplă adesea ca mulţi bărbaţi să nu fie obiţnuiţi să facă treburi de uz casnic în familie. Poate pentru că nu e capabil să gătească, poate nu are obiceiul de a spăla vasele şi nu înţelege cum să folosească maşina de spălat. Dacă toate acestea te obosesc foarte tare făcându-le de una singură, încercaţi să ajungeţi la un compromis şi să împărţiţi responsabilităţile, ajutându-vă reciproc. Dar, dacă partenerul tău spune clar că gătitul şi curăţenia sunt îndatoririle tale şi îţi mai aduce şi reproşuri când vede un fir de praf, atunci ar trebui să îţi faci griji. Poziţia că locul tău e în bucătărie e inadmisibilă. Dacă asta crede el, atunci cel mai probabil te percepe ca pe un obiect şi nu ca pe o persoană pe care o iubeşte.