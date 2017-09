Vestitorii toamnei: 10 imagini superbe care surprind schimbarea anotimpurilor

Zilele devin mai scurte, serile devin tot mai răcoroase, iar dimineaţa începe să plutească ceaţa pe deasupra câmpiilor eliberate de tirania căldurii. Sunt cele mai timpurii semne ale sosirii toamnei.

Încet-încet, vara se retrage, lăsând locul toamnei care ia în stăpânire peisajele şi începe să le schimbe în culori închise. Natura se schimbă şi se pregăteşte pentru o nouă etapă din an - verdele şi galbenul aprins încep să pălească, soarele are o lumină mai paşnică, soarele pleacă mai devreme la culare, iar nopţile sunt tot mai răcoroase.



Chiar dacă toamna astronomică începe pe 22 septembrie, natura ştie ce are de făcut şi îşi urmează cursul. Primele dovezi au apărut în Anglia, unde procesul de trecere de la un anotimp la altul oferă cadre superbe pentru iubitorii de natură şi de fotografie: în Wimborne, comitatul Dorset şi în New Forest, din Hampshire, animalele şi plantele se pregătesc de toamnă. Iată primele semne ale toamnei din acest an!

Foto: Daily Mail