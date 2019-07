Vinnie Jones și povestea lui de dragoste care a umplut de lacrimi Anglia: Cancerul i-a luat soția după o viață cu multe încercări grele

Inima Tanyei s-a oprit când a născut la 21 de ani, a învins cancerul de două ori, iar el i-a fost alături până în ultima clipă. Actorul își jelește acum iubirea pierdută.

Poveștile de dragoste pot fi frumoase chiar și atunci când nu se termină cu bine. Poate că-ți sună straniu, dar așa e viața, plină de momente fericite și de amărăciune, cu amintiri minunate și clipe de durere, un amalgam din care trebuie să extragi tot ce-ți poate fi de folos pentru a merge mai departe, pentru a avea puterea de a spera și de a te bucura de viață.

Povestea lui Vinnie Jones e tristă și crudă, dar te ajută să înțelegi cât de important este să te bucuri mai mult de prezent, să prețuiești mai mult momentele bune din viață și să preiei din exemplul altora puterea de a rezista în clipele dificile.



Tanya Jones avea 53 de ani și suferea de cancer. Ea a murit sâmbătă, 6 iunie, în locuința sa din Los Angeles, înconjurată de familie. Purtătorul de cuvânt al actorului a precizat că Vinnie Jones s-a aflat la căpătâiul soției, iar moartea ei i-a sfâșiat inima.



Vinnie Jones are 54 de ani și e un tip învățat cu greutățile. A trecut prin multe, este puternic, dar are de înfruntat cel mai mare necaz din viața lui după ce a pierdut iubirea vieții sale, fata pe care o iubea din copilărie. E chiar copleșitor să-ți imaginezi măcar cât suferă acum acest om care pare făcut din fier și pe care mulți l-au socotit cândva un derbedeu fără seamăn. Tanya era cu un an mai tânără ca el și însemna totul pentru el, totul. A iubit-o din prima până în ultima clipă. O va iubi mereu.



Vinnie ne-a arătat mereu partea lui dură pentru că de multe ori a fost, pe ecran și în afara lui, un bezmetic pus pe bătaie, dar a păstrat tot ce avea mai bun pentru Tanya. Doar ea îl cunoștea cu adevărat. Nici nu se putea găsi o pereche mai diferită, atât de imposibilă și totuși atât de potrivită!



Brutal, nemilos, de-a dreptul sălbătic câteodată, băiatul ăsta a fost în anii '90 un fotbalist rudimentar care s-a făcut cunoscut în Anglia și curând în toată lumea cu o sumedenie de intervenții criminale asupra adversarilor. Era un măcelar - intra la rupere, dădea cu toți de pământ și sărea imediat la bătaie.

Când a terminat-o cu fotbalul, galezul a făcut o mișcare inteligentă și surprinzătoare - a devenit actor. Părea sortit să rămână un actoraș de duzină, dar a prins câteva roluri de dur în filmele influentului Guy Ritchie ("Lock, Stock and Two Smoking Barrels", "Snatch"), apoi și-a demonstrat talentul în multe producții de succes ("Swordfish", "X-Men", "Garfield 2", "Locked Down", "Arrow").



Pasionat de tatuaje, cu un temperament exploziv și un aspect fizic care nu promite nimic bun dacă îl superi, Vinnie Jones a făcut scandal pe terenul de fotbal, în avion, pe stradă și în baruri. Dar Tanya a fost singurul om care îl reducea la tăcere - cât era de turbat, n-a strigat niciodată, darămite să ridice pumnul la ea. "N-ar îndrăzni să-și piardă controlul cu mine", obișnuia ea să glumească.



Tanya a avut mult de furcă cu el, dar nu l-a lăsat s-o ia razna, i-a dat suficient spațiu pentru a-și face de cap și a reparat tot ce strica. Au trecut împreună prin toate greutățile - și câte n-au fost!



Ea a fost steaua lui norocoasă, l-a ghidat mereu pe drumul cel bun de la care se abătea, iar el a iubit-o necondiționat și a înconjurat-o de-a lungul anilor cu toată tandrețea și gratitudinea.

Vinnie spunea mereu că ea l-a salvat., spunea el. Acum a rămas singur.Sărmanul Vinnie, cât trebuie să sufere acum, scrie Jane Fryer într-un articol publicat de Daily Mail în care spune povestea emoționantă a acestei perechi imposibile. Căci atât de diferiți erau, încât păreau sortiți să nu se întâlnească vreodată.Cu 32 de ani în urmă, când Tanya a adus-o pe lume pe Kaley, fiica sa din primul mariaj, cu fotbalistul lui Watford, Steve Terry, i s-a oprit inima în timpul nașterii. Ea avea doar 21 de ani și a stat atunci câteva săptămâni în spital, luptând să trăiască, până când un cardiolog bun a anunțat-o că inima sa nu mai rezista mult. La șase săptămâni după ce a devenit mamă și după ce a mai fentat moartea de cinci ori, Tanya a avut șansa unui transplant de urgență și a primit inima unui adolescent de 14 ani din Germania.Operația a durat 12 ore și s-a încheiat cu succes, dar a declanșat și o serie de complicații medicale care aveau să-i afecteze întreaga viață. Medicamentele pe care le-a luat pentru ca noua inimă să nu fie respinsă de organism i-a provocat o afecțiune a rinichilor, a avut de două ori cancer cervical și o suferit o histeroctomie parțială, astfel că ea și Vinnie nu mai puteau avea copii împreună.Dar ei nu-și puteau imagina durerile prin care Tanya urma să treacă atunci când s-au cunoscut prima oară, în Watford.El avea 12 ani, apoi au flirtat de câteva ori în adolescență., a povestit ea.Vinnie a făcut-o să simtă fluturi în stomac de la început, dar amândoi se simțeau ciudat când erau împreună. Erau tineri și necopți și tot ce au făcut a fost să se țină de câteva ori de mână. A, și au mai băut un ceai cu mama ei -asta a fost tot. Până la mijlocul coloraților ani '80, când ea, tânără mamă a unei fetițe de patru ani, s-a despărțit de Terry. Vinnie, în schimb, era singur și locuia la doar o aruncătură de băț, pe aceeași stradă din Watford, Hemel Hempstead., a descris el momentul în care a văzut-o mergând pe stradă.A știut că rolul lui în viață va fi să aibă grijă de Tanya și de Kaley, ca și de Aaron, fiul lui dintr-o relație anterioară, și și-a petrecut următoarele luni din viață făcând tot ce-i stătea în putere pentru a-i demonstra cât de serios este. Golanul pus pe scandal era un mielușel când ajungea la picioarele ei. Tanya era tot ce avea mai de preț și așa avea să rămână pentru tot restul vieții.Ca orice fotbalist, avea o grămadă de figuri în cap. O bombarda pe Tanya cu flori și îi cumpăra câte zece rochii deodată. De Valentine's Day, i-a dăruit un Peugeot decapotabil, 20 de trandafiri roșii și un bilet pe care a scris că ea are cheia spre inima lui.