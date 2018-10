Victoria Beckham, dependentă de modă: „Trăiesc și respir pentru asta 7 zile pe săptămână“

Designerul a declarat că moda este al cincilea său copil și că nu se desprinde niciodată de munca ei.

Nimeni nu știa că Victoria Beckham are cinci copii. Patru - cu soțul ei, David Beckham, al cincilea este creația ei și îl prețuiește la fel de mult: brandul de modă pe care ea l-a fondat în urmă cu zece ani, transformându-l într-un imperiu, o ține legată de muncă șapte zile din șapte pe săptămână, 12 luni pe an.



Într-un interviu publicat în numărul din noiembrie de Vogue Australia, designerul a vorbit despre pasiunea sa pentru modă, mărturisind că este dependentă de această pasiune căreia îi dedică tot timpul său. Privind înapoi, spre începutul carierei sale în industria dificilă a modei, vedeta a spus că îi vine greu să creadă tot ce a reușit și a dezvăluit care este cheia succesului său: faptul că în tot acest timp nu s-a oprit din a munci.



Victoria Beckham a declarat că ține atât de mult la ceea ce face, încât consideră brandul de modă al cincilea său copil: "Ceea ce am reușit în zece ani e mai mult decât am visat. Mă simt de parcă fac asta de o viață. , a spus ea.



Privind spre începutul activității de design, vedeta a adăugat: "Era un anumit mod în care se făceau lucrurile în industrie... Știam că există reguli și voiam să le respect, dar voiam să fiu întreprinzătoare și să găsesc moduri diferite de a face lucrurile. Eram un star pop transformat în designer de modă și nu doream să fac lucrurile la fel cum le făcea oricine.



"Au fost momente mărețe pe acest drum, premii câștigate, vânzări bune, dar pentru mine, să am succes e un lucru, iar să-l păstrez este ceva complet diferit. Țin capul plecat tot timpul și rămân concentrată pe ce urmează", a mai spus ea.