Viaţa alături de Nicole Kidman: Keith Urban, devastat de rolul dur al soţiei

Cântăreţul a fost afectat când Nicole Kidman a avut nevoie de tratament medical după scenele dure din „Big Little Lies“, în care era abuzată de personajul lui Alexander Skarsgard.

Rolul pe care Nicole Kidman l-a făcut în serialul produs de HBO "Big Little Lies", în care interpretează rolul unei avocate captivă în căsnicia cu un bărbat violent, l-a consumat teribil pe Keith Urban. Nu atât scenele dure, cât mai ales urmările lor - faptul că ea a fost nevoită să ia calmante pentru a scăpa de durerile provocate de rănile suferite l-au zdruncinat serios pe cântăreţul de muzică country, relatează Daily Mail.



Keith Urban a mărturisit că a fost devastat când a văzut-o pe Nicole suferind după loviturile primite pe platoul de filmare şi luând pastile. Dar şi mai interesant este modul în care el a reacţionat când l-a întâlnit pe cel care i-a lovit soţia. Deşi ştia că Alexander şi-a făcut meseria şi totul era conform scenariului, pentru Keith a fost teribil de greu să îndure suferinţa. În aceste condiţii, întâlnirea faţă în faţă dintre Keith Urban şi actorul suedez nu putea fi un moment uşor pentru soţul lui Nicole.



Într-un interviu acordat miercuri pentru emisiunea "Will & Woody" a postului de radio KIIS, Keith a dezvăluit că a avut o senzaţie foarte ciudată când a dat ochii cu Alexander Skarsgård. "Primul sezon a fost o nebunie", a spus el, referindu-se la rolul lui Celeste Wright, jucat de Nicole. "Prima oară când l-am întâlnit pe Alex, care îl joacă pe soţul ei în Big Little Lies, a venit la noi acasă şi eu nu văzusem încă toate lucrurile pe care le-au făcut când au filmat. El se uita un pic ciudat la mine", şi-a amintit Keith. "Abia după ce am văzut scenele mi-a picat fisa: Oh, normal. Da", a continuat el.



"Cred că dacă eram în locul tău mi-ar fi fost tare greu să fiu lângă tipul pe care l-am văzut trântindu-mi soţia pe tot platoul - şi ştiu că era doar actorie acolo", i-a răspuns unul dintre cei doi realizatori ai programului.



Keith a spus că a reuşit să treacă peste acest moment şi acum abia aşteaptă al doilea sezon: "Nicole a fost actriţă toată viaţa ei şi înţeleg - şi eu sunt artist - aşa că trebuie să separi totul de realitate", a spus el.



Anul trecut, Nicole Kidman a dezvăluit pentru Vogue că soţul ei a fost devastat când a văzut-o plină de răni: "A fost distrus când m-a văzut, însă a zis: <<Dar am o soţie artistă!>>."



Câştigătoarea premiului Oscar a mai spus că Urban a fost "jenat" când a văzut primul sezon, dar de atunci o vizitează pe platourile de filmare. "Mi-a zis că atunci când mă aude strigând sau plângând are imediat o reacţie visceralăi. Creierul şi inima lui nu discern între actorie şi viaţa reală. Sunt aceleaşi sunete pentru el. Îl străpung", a mărturisit vedeta.



Pentru Keith Urban n-a fost singurul şoc pe care i l-a provocat, neintenţionat, Alexander Skarsgård. În octombrie anul trecut, Nicole Kidman l-a sărutat pe buze pe actorul suedez, la gala premiilor Emmy, în timp ce Keith Urban o aplauda, la doi paşi de ea. Scena s-a petrecut după ce Alexander a coborât de pe scenă, unde i s-a înmânat premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin într-o miniserie; în timp ce actorul în vârstă de 41 de ani se îndrepta spre locul lui, Nicole l-a sărutat afectuos pe buze, punându-şi ambele palme pe obrajii lui.



Subiectul a fost intens dezbătut pe reţelele de socializare. "Sunt singurul care se întreabă de ce Nicole Kidman a găsit tocmai acum ocazia de a-l săruta pe Alexander Skarsgard care a câştigat un premiu Emmy?", a scris cineva pe Twitter. Un alt fan a glumit, scriind că cei doi actori nu-şi mai pot ţine secretă relaţia: "Acel moment în care îţi lipeşti buzele accidental de iubitul tău secret, în prime time la televiziune."



Alţii s-au amuzat copios pe seama "sărmanului" Keith Urban, care a ajuns să-şi aplaude soţia în timp ce sărută un alt bărbat chiar în faţa lui. "Nicole e o bestie", a scris un utilizator.