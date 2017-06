Văduvă cu stil: Celine Dion a cheltuit 96.000 de euro pe o ţinută extravagantă

Cântăreața în vârstă de 49 de ani și-a revenit după moartea soțului, răpus de cancer. Ea a fost la shopping în Paris, unde a cheltuit aproape 100.000 de euro.

Recunoscută pentru apariţiile sale elegante, Celine Dion nu se uită la bani când iese la cumpărături într-un oraş cu atâtea magazine tentante cum este Parisul. Vedeta şi-a făcut apariţia într-o ţinută neconvenţională şi foarte scumpă, dar dacă acesta e modul ei de a merge înainte după suferinţa provocată de pierderea soţului, înseamnă că a găsit o metodă care funcţionează şi banii nu mai contează.



Vedeta a ieşit din hotelul Royal Monceau îmbrăcată cu o salopetă neagră din piele, în valoare de 1.415 euro, şi cu o cămaşă albă Givenchy cu mâneci lungi, accesorizate cu o geantă Hermes care valorează mai mult decât multe maşini foarte bune (89.500 de euro) şi cu ochelari de soare cu diamante (900 de euro). Celine era încălţată cu sandale cu un design realizat de Kanye West pentru Giuseppe Zanotti, în valoare de 4.410 euro. În total, tot ce purta a costat 96.000 de euro, relatează Daily Mail.



Cântăreaţa canadiană s-a întors la Paris după un scurt voiaj la Londra, unde a petrecut două zile şi a susţinut un concert în cadrul turneului său, Celine Dion Live, pe O2 Arena. Celine s-a întâlnit în capitala Angliei şi cu una dintre cele mai mari fane ale sale: "Adele a venit special ca să-şi întâlnească idolul şi cele două legende ale muzicii s-au îmbrăţişat şi au stat de vorbă în culise, spunându-şi cât de mult se apreciază una pe cealaltă. , a declarat o sursă pentru Daily Mail.



După încă un spectacol la Leeds, duminică, ea îşi va continua turneul în Franţa, Elveţia şi Germania.



Celine Dion a mărturisit recent că a făcut eforturi mari să depăşească singurătatea după moartea soţului. Ceea ce a ajutat-o mult a fost faptul că a dormit în fiecare noapte cu copiii - gemenii Eddy şi Nelson, în vârstă de şase ani. "Mă organizez singură ca să nu mă simt singură. Am un pat mare, mare de tot, şi dorm cu gemenii mei. Ei mă liniştesc mult. Am nevoie de ei. Trebuie să-mi fie aproape", a mărturisit ea pentru tabloidul britanic The Sun. "Când va veni vremea şi-mi vor spune că vor camera lor, au camera pregătită. Dar ne uităm mult la televizor împreună. Am redescoperit Discovery", a mai spus vedeta.



Celine Dion a adăugat că îl va jeli tot restul vieţii pe René, cu care are cei doi gemeni, dar şi un fiu mai mare, René-Charles, 16, în vârstă de 16 ani.