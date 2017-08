Un video postat de Emilia Clarke din Game of Thrones a ajuns viral pe internet

Mama Dragonilor are un simț al umorului foarte bine dezvoltat și a postat un filmuleț pe Instagram în care îl ironizează pe colegul ei de platou, Kit Harington.

Este clar că în timpul filmărilor pentru celebrul serial „Game of Thrones„ actorii se distrează copios atunci când sunt în pauzele de filmare. Emilia Clarke, actrița care o interpretează pe Daenerys Targaryen a postat pe contul său de Instagram un video amuzant în care râde copios în timp ce Jon Snow se prostea pe platoul de filmare.





„I mean, JEEEZE, one pet of a dragon and he thinks he’s one of them,” a fost mesajul care a însoțit clipul.

Acest video a ajuns să aibă peste 12 milioane de vizualizări în trei zile și 78 de mii de comentarii.