Trucul cu furculiţa, secretul care o ajută pe Madonna să scape de riduri - VIDEO

Vedeta în vârstă de 59 de ani apelează la un tratament facial inedit, în care i se aplică microcurenţi cu ustensile asemănătoare unor furculiţe.

La un pas de 60 de ani, Madonna nu dă semne că îmbătrâneşte, nici prin atitudine, nici prin aspectul fizic de care are mare grijă. Pe lângă operaţiile estetice prin care a trecut, ea intră periodic în "reparaţii" consistente, apelând la proceduri estetice costisitoare şi de multe ori extravagante.



Artista a postat marţi pe Instagram o înregistrare video în care dezvăluie un truc bizar pe care esteticiana sa îl aplică pentru întreţinerea tenului. Aceasta foloseşte nişte aparate în formă de furculiţă pentru a-i aplica microcurenţi care stimulează straturile superioare ale pielii, redându-i elasticitatea şi aspectul proaspăt, relatează Daily Mail.



Machiată şi rujată, vedeta este greu de recunoscut. Cu o bentiţă albastră cu fundă pe cap, ea stă întinsă pe masa de lucru, în timp ce esteticiana Tarin Skillets îi face masajul facial cu cele două "furculiţe". "Tocmai fac un tratament facial la estetician (...) e foarte pricepută când îmi prind părul cu o bentiţă pe cap (...). Nu ştiu cum se descurcă ea cu sculele astea pe sub părul meu, dar o face", spune Madonna privind spre cameră.



"E uimitor, uitaţi-vă la acest mic tratament facial care se face cu furculiţa. Furculiţele sunt bune, subţiază pielea. Aţi apăsat pe faţă cu o furculiţă? Aţi înţepat pe cineva cu furculiţa? Eu am făcut şi una şi alta. Oricum, e o nebunie", continuă vedeta.

Ea a adăugat hashtag-urile '#skin #facial #esthetician #skillets #mdnaskin #fork#fun' la postarea care, aşa cum era de aşteptat, a stârnit imediat interesul fanilor.Madonna obişnuieşte să-şi dezvăluie trucurile de frumuseţe neconvenţionale pe care le foloseşte. Ea a prezentat pe reţeaua de socializare o mască pentru atenuarea cearcănelor şi a pungilor de sub ochi. Un pachet de 12 astfel de măşti costă 120 de dolari în magazinele Barneys New York, scrie Daily Mail.În septembrie anul trecut, Madonna şi-a lansat în Statele Unite linia produse cosmetice de lux MDNA Skin. La trei ani după succesul înregistrat pe pieţele din Asia, linia care include măşti, mai multe tipuri de ser pentru piele şi loţiuni este disponibilă în reţeaua Barneys New York. Preţurile încep de la 15 dolari - hârtia absorbantă pentru tenul gras şi ajung până la 600 de dolari - un set de trei bucăţi de "Rejuvenator".Anul trecut, Daily Mail a scris că Madonna foloseşte o tehnică specială, destul de dureroasă, denumită "microblading" pentru a avea sprâncene aproape perfecte. În timpul unei ședințe de 90 de minute, un instrument manipulat manual introduce 12 lame metalice care străpung două straturi ale pielii, realizând un tatuaj perfect. Cu 20 de minute înainte de tatuare, trebuie aplicată pe zona respectivă o cremă specială, întrucât procedura este foarte dureroasă și de multe ori provoacă curgerea sângelui.