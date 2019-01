Tot ce-și dorește o femeie, tot ce adoră un bărbat: Robin Wright, strălucitoare la 52 de ani

Vedeta serialului „House of Cards“ arată cu 20 de ani mai tânără. Ea a avut o apariție uimitoare la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani.

Puține femei pot rezista fără să fie eclipsate de frumusețea ei uimitoare: Robin Wright este una dintre cele mai importante exponente ale generației de celebrități feminine care au trecut de 50 de ani și continuă să impresioneze cu aspectul lor fizic. Iar cea mai recentă apariție publică îi reconfirmă statutul.



Actrița americană a impresionat la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani (SAG Awards), desfășurată duminică seară, la Los Angeles. Nominalizată la categoria "Cea mai bună actriță într-un serial de dramă" pentru rolul din "House of Cards", ea a avut o apariție strălucitoare pe covorul argintiu.

La cea de-a 25-a gală a Screen Actors Guild Awards (premiile Sindicatului Actorilor Americani) vedetele au fost întâmpinate cu un covor argintiu, întrucât SAG a încheiat un parteneriat cu Reynolds Wrap, care fabrică folie de aluminiu.



Îmbrăcată într-o rochie neagră cu accente metalice, cu un decolteu amețitor, Robin Wright arăta cu 20 de ani mai tânără, impresie accentuată de silueta tonifiată și de coafura foarte inspirată. Ea și-a accesorizat ținuta cu o poșetă clutch neagră și un colier metalic simplu, care atrăgea atenția spre decolteul îndrăzneț.



Cu un look fantastic, actrița a fost în centrul atenției și a stârnit ropote de aplauze când a urcat pe scenă și i-a înmânat un trofeu lui Mahershala Ali, recompensat pentru rolul secundar din "Green Book", pentru care a primit un Glob de Aur şi o nominalizare la Oscar.



După zece nominalizări la premiile SAG, Robin Wright n-a reușit nici de data aceasta să câștige, premiul la categoria sa revenindu-i Sandrei Oh pentru rolul din "Killing Eve", relatează Daily Mail.



Premiile Sindicatului Actorilor Americani sunt considerate un indicator pentru Oscaruri, întrucât 1.200 din membrii săi votează şi la Academia Americană de Film (dintr-un total de 6.000).

Ascensiunea pe plan profesional a actriței americane se împlinește și cu noua etapă din viața sa personală.

Robin Wright s-a căsătorit în august 2018 cu mai tânărul ei iubit, francezul Clement Giraudet, şeful departamentului VIP Relations la casa de modă Saint Laurent, într-o ceremonie discretă, la care au fost prezenți doar apropiaţii lor. Dylan Penn, fiica în vârstă de 27 de ani a actriţei și a fostului ei soţ, Sean Penn, a postat atunci pe o reţea de socializare o înregistrare video de la o nuntă în stil boho ce a avut loc în La Roche-sur-le-Buis, în Franţa.Vedeta din "House of Cards" a mai fost căsătorită cu actorul Dane Witherspoon, din 1986 până în 1988, şi cu Sean Penn, cu care are doi copii, Dylan şi Hopper, în vârstă de 24 de ani.Relația sinuoasă cu Penn a început în 1989, iar cei doi s-au căsătorit în 1996. Ei au intentat de două ori divorţ şi s-au despărţit în cele din urmă în 2009.În 2011, Wright a început o relaţie cu actorul Ben Foster, care a cerut-o de soţie în 2014, dar cei doi s-au despărţit în anul următor.