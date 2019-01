Top 100 cei mai frumoși bărbați din lume în 2018. Cine e pe primul loc?

TC Candler și The Independent Critics au desemnat cei mai frumoși bărbați din 2018. Descoperă cine a prins podiumul și mai ales cine e pe primul loc!

TC Candler și The Independent Critics desemnează din 1990 cei mai frumoși oameni din lume. Recent au publicat topul celor mai atractivi bărbați din 2018.



Potrivit site-ului citat de Bored Panda, The Independent Critics reprezintă un grup divers, condus de TC Candler, care primește și analizează de peste două decenii milioane de sugestii din partea publicului și concepe o listă reprezentativă idealului modern al frumuseții din întreaga lume.



"Perfecțiunea estetică este doar unul dintre criteriile folosite. La acesta se mai adaugă grația (în cazul femeilor), eleganța, originalitatea, îndrăzneala, pasiunea, clasa, echilibrul, bucuria, speranța... toate sunt întruchipate într-o figură frumoasă", se arată pe site-ul The Independent Critics.



Așa cum observă și Bored Panda, este greu să găsești informații despre ei. În ciuda prezenței pe Instagram și Facebook, site-ul e învăluit într-o undă obscură de mister, așa că ar putea fi vorba de un grup secret al mogulilor din industria frumuseții la fel de bine cum ar putea fi, de fapt, o adolescentă care se ascunde în spatele unui site bine construit, notează Bored Panda.



Autorii topului întocmesc topul pe baza sugestiilor publicului, astfel că bărbații celebri care au cei mai mulți admiratori pe rețelele de socializare și au parte de mai multă publicitate au șanse mai mari să ocupe poziții fruntașe.

Clipul video care prezintă topul celor mai frumoși 100 de bărbați din 2018 a strâns până acum pe YouTube peste 2,5 milioane de vizualizări în doar câteva zile, ceea ce demonstrează că astfel de ierarhii continuă să atragă un interes imens. Așadar, iată cine a prins primele locurile și cine a ajuns pe primul loc!