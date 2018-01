Toni Braxton, frumuseţe la 50 de ani: Cum arată vedeta bolnavă de lupus

Cântăreaţa cunoscută pentru hit-ul „Unbreak My Heart“ a fost diagnosticată cu lupus în urmă cu 8 ani, dar se menţine într-o formă foarte bună.

Are şapte premii Grammy în palmares şi a cucerit milioane de fani cu vocea sa, dar Toni Braxton îşi fructifică talentul şi în lumea filmului. După mai multe apariţii ca actriţă, ea revine în prim-plan cu o peliculă la care a lucrat ca producător executiv.



Vedeta în vârstă de 50 de ani a fost prezentă la premiera filmului "Faith Under Fire: The Antoinette Tuff Story", defăşurată joia trecută la Dallas. Îmbrăcată într-o rochie lungă, de culoare negru metalic, cu decolteu amplu şi strânsă la talie, o ţinută care îi punea în valoare formele, Toni Braxton arăta superb pe covorul roşu. La 50 de ani, cântăreaţa se menţine în formă excelentă şi arată mai tânără, chiar dacă s-a confruntat cu probleme medicale serioase.



Filmul la care ea a lucrat este bazat pe fapte reale şi redă povestea unei mame singure din statul american Georgia care a prevenit eroic o tragedie, salvând sute de vieţi atunci când a convins să un atacator înarmat care a pătruns într-o şcoală că trebuie să se predea, relatează Daily Mail.



Pe 20 august 2013, la scurt timp după ce a ajuns la serviciu, la şcoala Ronald E.

McNair din Decatur, Georgia, Antoinette se afla la biroul ei când s-a trezit faţă în faţă cu Michael Hill (interpretat în film de Trevor Morgan), un tânăr cu istoric medical de afecţiuni psihice, care a dat buzna înăuntru, înarmat până în dinţi cu un AK-47 şi muniţie.Şcoala era aproape de ora închiderii, iar Antoinette se afla singură cu Michael, care ameninţa într-un că îi va ucide pe toţi cei care îi ies în cale. Cu un curaj extraordinar, femeia l-a convins pe Michael să se predea.Alături de Toni Braxton, pe covorul roşu al premierei au fost prezente şi surorile vedetei, Towanda şi Tamar Braxton, scrie ziarul citat.