Tare ca piatra: Serena Williams a terminat o cursă dură la 5 luni după ce a născut

Sportiva renumită pentru forţa ei fizică a terminat o cursă cu obstacole în care s-a târât prin noroi, la nici o jumătate de an după ce a devenit mamă.

Serena Williams demonstrează încă o dată ce forţă are. Vedeta în vârstă de 36 de ani a participat în weekend la o competiţie sportivă dură, împreună cu soţul său, cofondatorul reţelei Reddit, Alexis Ohanian, în vârstă de 34 de ani.



Reuşita Serenei într-o cursă atât de grea este cu atât mai notabilă cu cât survine la cinci după ce a născut. Ea a postat pe Instagram o scurtă înregistrare vidoe de la acest eveniment. "Am concurat într-o cursă Spartan în acest weekend cu unii dintre coechipierii @kryptonian. Acest video e făcut după o săritură de 1,6 metri lungime, când credeam că nu mai am nicio şansă să-mi mişc picioarele, aşa că mi-am reamintit de orele de gimnastică din adolescenţă", a scris tenismena.

Concursurile de tip Spartan sunt competiţii sportive dificile, presărate cu numeroase obstacole care solicită rezistenţa fizică şi psihică a concurenţilor.



În clipul postat, Serena apare în timp ce se agaţă cu braţele de o bară transversală, apoi se apleacă asupra obstacolului şi se roteşte cu picioarele în sus, apoi sare pe pământ şi îşi continuă alergarea râzând. Următoarele secvenţe o arată la inelele de gimnastică, probă la care nu excelează, vedeta preferând să stea cu picioarele pe sol în timp ce încearcă să se agaţe de inelele în care ar fi trebuit să stea suspendată şi să se deplaseze fără ajutorul picioarelor.

Sportiva s-a amuzat de această nereuşită:, a scris ea.Serena şi soţul ei au trecut apoi printr-o groapă plină cu noroi, iar la sfârşit au pozat cu ceilalţi membri ai echipei, arătându-şi mândri medaliile câştigate, relatează Daily Mail

Serena Williams şi Alexis Ohanian au devenit părinţi în septembrie anul trecut, când sportiva a născut o fetiţă, Alexis Olympia. Cei doi s-au căsătorit pe 15 noiembrie, la New Orleans.



Fostul lider mondial în clasamentul feminin de tenis nu a mai jucat în concursuri din luna aprilie 2017. Serena îşi va face reintrarea în competiţii pe 30 decembrie, la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi.





Foto: Hepta