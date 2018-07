Soţia lui Jamie Oliver, despre cum e să creşti 5 copii: „Îţi toacă creierul!“

Jools Oliver spune că are o slujbă de 10 ori mai grea decât ce face soţul ei, cunoscutul bucătar Jamie Oliver: cei cinci copii o epuizează în fiecare zi.

În timp ce Jamie Oliver gestionează un imperiu de 270 de milioane de lire sterline construit din pasiunea pentru gătit şi culege toate aprecierile, soţia lui ţine o casă cu cinci copii în stare de funcţionare şi nimeni n-o ridică-n slăvi. Şi nu-i deloc simplu, veţi fi de acord; de fapt, spune ea, e de zece ori mai greu decât ceea ce face Jamie.



Jools Oliver nu exagerează deloc. Dacă ar fi să rezume în două-trei cuvinte cum este să creşti cinci copii, ea răspunde direct: "Îţi toacă creierul!". Şi mai are o vorbă care spune tot: "Iadul pe pământ". În plus, nimeni n-o respectă în casa asta.



În vârstă de 43 de ani, doamna Oliver are în responsabilitate o locuinţă în valoare de 10,2 milioane de euro din nordul Londrei, împreună cu soţul ei şi cei cinci copii - Poppy (16 ani), Daisy (15 ani), Petal (9 ani), Buddy (7 ani) şi River (2 ani).



"Mi se întâmplă o grămadă de lucruri. Simt că viaţa mea e de zece ori mai grea şi îi spun uneori lui Jamie", a mărturisit Jools Oliver, adăugând că acesta nu pare impresionat. "Tocmai s-a întâlnit cu primul-ministru - dar eu am avut o problemă cu sutienul uneia dintre fete şi m-am gândit: bine, ştii ce, a mea e mai grea decât a ta. Îţi toacă creierul, e greu. Şi nimeni nu mă respectă în casa asta...", s-a "plâns" ea într-un interviu pentru podcastul Made By Mammas. "El e respectat la muncă (...) dar pentru mine e iadul pe pământ. Ştiu că sună groaznic, dar o spun sincer, este tare greu", a continuat ea.



Jools Oliver, care e şi designer vestimentar pentru copii, a mai spus că îi este dificil să-şi împartă timpul între cei cinci copii, îndeosebi pentru că soţul ei, în vârstă de 43 de ani, este plecat aproape toată săptămâna. "E greu pentru că am o fată care se pregăteşte pentru Capacitate şi care are nevoie de mine, am încă una care are probleme cu iubitul şi are nevoie de acelaşi timp, iar eu nu mai am energie să vorbesc într-una pentru că sunt terminată fizic. Iar ea vine la mine la 10 seara şi spune: <<Mamă, cred că am o problemă>>. Trebuie să fiu bună, să mă aşez şi spun: <<Da, zi ce problemă ai>>", a explicat ea, continuând: "Atunci desigur că mai e şi cel de doi ani care-i peste tot.



Cu cinci copii activi şi tot timpul în criză de timp, Jools recunoaşte că are un regret: cei mari au venit pe lume unul după altul: "Cred că am greşit tot, să fiu sinceră. Am două fete, de 16 şi 15 ani şi e foarte dificil, pentru că au aceiaşi prieteni, aceiaşi iubiţi, e un pic riscant la vârsta asta să fie atât de apropiate. Cred că un an între ele ar fi fost perfect."



Doi copii unul după altul îi consumă multă energie şi timp soţiei lui Jamie. "M-a terminat să am doi atât de aproape. Am crezut că n-o să fiu în stare din nou şi am lăsat aşa, ce-o fi o fi. Apoi a venit Petal, apoi Buddy şi River. Treaba asta aproape m-a terminat. E o muncă grea pentru că sâmbăta cei mari vor să meargă la cumpărături, iar eu ca mamă nu simt că-i o idee bună, nu pot să le dau toată dragostea mea", a mai spus ea.



Întrebată dacă ea şi Oliver plănuiesc să-şi mărească din nou familia, Jools a răspuns negativ, dar a lăsat o portiţă deschisă: "Nu... El n-a zis nu nici după primul copil, dar nu cred că s-a gândit că vor fi atâţia."



"Voi face 44 de ani în noiembrie, aşa că ar fi bine să mă grăbesc înainte de a fi prea bătrână. Dar sunt foarte fericită cu ce am", a precizat ea.



Jamie şi Jools sunt căsătoriţi de 18 ani. În luna mai, celebrul chef britanic a spus pentru revista OK că atunci când s-a căsătorit nu se aştepta să aibă o familie atât de mare: "De când avea 18 ani, Jools şi-a dorit numai să aibă o familie mare. Când zicea <<mare>>, credeam că ea se gândeşte la doi copii!", a spus el. Totuşi, nu dă înapoi în privinţa şanselor de a redeveni tătic: "Nu se ştie niciodată."