Sinead O'Connor nu s-a vindecat: Îl invită pe Russell Brand să facă sex cu ea!

Cântăreaţa în vârstă de 50 de ani i-a mulţumit artistului pentru sprijinul acordat după tentativa de suicid: a postat pe Facebook un mesaj explicit în care îl invită să facă sex cu ea.

După o lungă perioadă de rătăcire, Sinead O'Connor încă mai are de lucru pentru a-şi regăsi echilibrul. La începutul lunii, ea a postat o înregistrare video tulburătoare, făcută într-un motel din New Jersey (Statele Unite), în care mărturisea că vrea să-şi pună capăt zilelor, stârnind îngrijorarea fanilor. Sinead O'Connor, care suferă încă din copilărie de tulburări bipolare, a postat era într-o stare extrem de proastă şi cerea disperată ajutor.



Vedeta a spus că a ajuns să aibă gânduri suicidale în ultimii doi ani de când trăieşte singură, dar a luptat să "rămână în viaţă", adăugând: "Sunt una dintr-un milion şi milioane din milioane de oameni sunt la fel ca mine". "Depresia este un fel de drog, nu-i pasă cine eşti", a continuat cântăreaţa. "Şi, ştiţi ce e mai rău? Stigmatul omoară oameni, nu boala. Nu voi muri, dar ăsta nu este un mod de a muri pentru un om".



Cântăreaţa irlandeză revine în centrul atenţiei după ce a postat pe Facebook un mesaj explicit în care îi mulţumeşte actorului Rusell Brand pentru că a susţinut-o după episoadele de tulburare cu care s-a confruntat şi înseamnă pe şleau să facă sex cu ea.



După apariţia înregistrării în care Sinead vorbea despre sinucidere, Russell i-a transmis într-un episod din serialul său "The Trews", difuzat pe canalul său de YouTube, că ea are nevoie de "legături, de un scop, de dragoste şi de puţin timp". Cântăreaţa i-a răspuns pe Facebook într-un mod neaşteptat: "Mulţumesc foarte mult pentru ajutorul tău minunat. , a scris ea.



Ca să nu creeze confuzii, Sinead a revenit cu un mesaj în care face o precizare importantă: "În caz că se face coadă... doar pe Russell îl vreau, aşa că nu vă pierdeţi vremea."



Cu toată deschiderea de care dă dovadă Sinead, oferta ei vine cam târziu şi are şanse minime să fie luată în considerare. Cu ceva ani în urmă, însă, o asemenea invitaţie n-ar fi rămas neonorată. În 2009, când avea o relaţie cu Katy Perry, el a declarat pentru Sunday Independent: "Cineva a speculat că aş avea o aventură cu Sinead. Ar fi interesant, nu-i aşa? N-am întâlnit-o niciodată şi nu cred că m-aş aborda-o, dar aştept să mi-o prezinte cineva."



Spre liniştea familiei şi a fanilor, O'Connor a anunţat recent că îşi va lua o vacanţă ca să se relaxeze. "Sunt o fată norocoasă, cineva care mă iubeşte s-a oferit să mă ducă într-o vacanţă foarte drăguţă. Russell mă poate vizita, totuşi. Nu voi avea internet. Aşa că voi fi în afara radarului în următoarele săptămâni, dar nu vreau să vă faceţi griji, ca să ştiţi", a scris ea pe Facebook.