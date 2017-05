Sinead O'Connor, confesiunile unei minţi tulburate: „Am făcut ceva de neiertat“

Cântăreaţa în vârstă de 50 de ani le-a cerut scuze public membrilor familiei sale pe care i-a insultat în 2016, într-o dispută asupra unei case.

Sinead O'Connor a trecut printr-o perioadă tulbure, în care şi-a pierdut busola, căderea sa psihică ajunând la paroxism în 2016, când a fost dată dispărută o vreme şi s-a zvonit că a fost foarte aproape de se sinucide. Colac peste pupăză, ea s-a certat şi cu familia din cauza unei neînţelegeri privind o casă pe care o are în proprietate.



La un an de atunci, vedeta recunoaşte că a greşit. "Anul trecut am făcut ceva... de neiertat fiindcă mi-am ieşit din minţi. Am insultat foarte dur oameni pe care îi iubesc. Familia mea, mai exact... vreau să cer iertare aici pentru că am făcut un lucru atât de urât. Regret enorm şi, cum am spus, e de neiertat... pentru că ei chiar sunt tari. Eu am fost o nesuferită. Mi-am rănit familia prin ce am scris pe Facebook", a scris Sinead pe reţeaua de socializare.



Disputa cu familia a pornit de la decizia sa de a vinde casa din Irlanda. Potrivit ziarului Irish Mirror, la începutul anului Sinead şi-a vândut casa din Bray, comitatul Wicklow, pentru 800.000 de euro, după ce o cumpărase cu 1,7 milioane de euro.



Nu este prima oară când artista are probleme din cauza afirmaţiilor sale tendenţioase. În martie, ea a fost dată în judecată de actorul de comedie Arsenio Hall, după ce a scris pe Facebook că el i-ar fi dat droguri lui Prince şi l-ar fi îmbătat la o petrecere în casa lui Eddie Murphy.

O'Connor şi-a cerut scuze şi a retractat afirmaţiile, iar Hall şi-a retras şi el acţiunea în instanţă., a scris ea pe Facebook.În noiembrie 2015, Sinead a postat un mesaj bizar pe rețeaua de socializare, iar autorităţile au fost alertate că ea se pregăteşte să se sinucidă., a scris ea atunci.Tot în 2016, la mijlocul lunii mai, Sinead O'Connor a fost dată dispărută, fiind căutată activ de poliţie în zona oraşului american Chicago. Cântăreaţa de origine irlandeză a plecat dimineaţa cu bicicleta din localitatea Wilmette, situată la periferia nordică a oraşului Chicago şi nu a mai dat niciun semn de viaţă. Cântăreaţa a fost găsită la 32 de ore de la dispariţie.