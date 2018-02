Şi bărbaţii au suflet. Doi străini care au vrut iubire, dar n-au reuşit

Îmi plăcuse noaptea, pasiunea, dar nu simţeam nicio emoţie. Nu puteam să mă îndrăgostesc. Ce să spun? Ce să fac?

Aş fi vrut să plec cât mai repede. Dar, pe de altă parte, aş fi vrut să nu-mi rănesc partenera. Mă simţeam prins ca o fiară în capcană, mai puţin durerea fizică.

Îmi plăcuse noaptea, pasiunea, dar nu simţeam nicio emoţie. Nu puteam să mă îndrăgostesc. Ce să spun? Ce să fac? N-am fugit niciodată, aşa că am rămas, am zâmbit forţat, am spus banalităţi.

Ciudat, ea m-a crezut. Atunci am înţeles că femeile după o noapte de dragoste sunt dispuse să creadă, au nevoie de asta. Şi eu, care nu mai cred în nimic.