Shannen Doherty, mărturisire emoţionantă despre mama ei: „Mi-a spus că sunt frumoasă când m-a tuns zero“

Vedeta din „Beverly Hills 90210“ a rememorat momentele dificile şi emoţionante prin care a trecut în timpul tratamentului împotriva cancerului.

După vestea cea mare a victoriei în lupta cu cancerul, Shannen Doherty a transmis un mesaj emoţionant pentru mama sa, femeia care i-a dat viaţă şi a stat permanent alături de ea, ajutând-o să treacă peste această încercare. De Ziua Mamei, aniversată în a doua duminică a lunii mai în 70 de ţări din lume, printre care şi Statele Unite, actriţa a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare alături de mama ei, Rosa.



Cuvintele scrise alături evocă relaţia specială dintre cele două femei şi puterea cu care dragostea unei mame poate proteja un copil, chiar şi unul de 46 de ani: "La mulţi ani tuturor de Ziua Mamei, dar în special mamei mele @themamarosa. O femeie puternică şi dârză care a trecut cu bine prin viaţă şi prin toate încercările acesteia. Mulţumesc mamă pentru dragostea şi îngăduinţa ta. Mulţumesc că mi-ai spălat hainele când mi-era rău de la chimioterapie. Mulţumesc că mi-ai spus că sunt frumoasă când m-ai tuns zero", a scris Shannen. "Mulţumesc că ai ştiut că voi trece prin toate şi mulţumesc că te-ai adaptat şi m-ai iubit după toate cele întâmplate. , a adăugat actriţa.



Recent, Shannen Doherty a anunţat că analizele au confirmat intrarea în remisie a cancerului de sân după tratamentul de chimio şi radioterapie. "Sunt momente şi momente. Se întâmplă. (...) Ce înseamnă remisie? Am auzit cuvântul şi n-am idee cum să reacţionez. Veşti bune? Da", a scris ea după ce a primit vestea bună.



Vedeta din "Beverly Hills 90210" rămâne, însă, realistă, menţionând că boala poate recidiva oricând: "Aşa cum fiecare membru al familiei celor bolnavi de cancer ştie, următorii cinci ani sunt cruciali. Recurenţele survin tot timpul."



Shannen a anunţat şi care sunt următorii paşi pe care îi are de făcut mai departe: "Reconstrucţia sânilor, adică mai multe operaţii. Plus decizii de gândit înainte de a lua o pastilă în următorii cinci ani, care vine cu o nouă serie de probleme şi efecte secundare. Sunt binecuvântată, ştiu asta. Dar acum... am remisia. O să respir puţin", a explicat ea.