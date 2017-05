Sfârşit de doliu: Celine Dion a purtat o rochie îndrăzneaţă

Cântăreaţa în vârstă de 49 de ani revine la viaţa mondenă după moartea soţului său. Ea a purtat o rochie care îi lăsa piciorul la vedere.

A trecut un an greu pentru cântăreaţa canadiană. După moartea soţului său, René Angélil, răpus de cancer la gât în ianuarie 2016, Celine Dion a trecut printr-o lungă suferinţă, dar şi-a regăsit puterea de a merge mai departe şi de a urca din nou pe scenă, iar recentele apariţii la evenimente mondene par să confirme că ea e pe drumul cel bun.



Artista a participat pe 1 mai la o expoziţie de costume organizată de Metropolitan Museum of Art din New York, intitulată "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between", iar apariţia sa a fost remarcabilă. Îmbrăcată într-o rochie atipică, din piele neagră, cu o despicătură largă care îi lăsa la vedere piciorul drept, Celine a acaparat bliţurile fotoreporterilor. Vedeta era într-o formă foarte bună şi nici nu se cunoştea că în urmă cu o zi fusese ocupată cu un alt eveniment monden.



Duminică, ea a participat la petrecerea organizată în New York de Harper Bazaar şi arăta grozav într-o rochie care îi venea perfect, asortată cu o şapcă ce-i dădea un aer ştrengăresc şi o întinerea mult.

În ultima perioadă, Celine Dion a făcut eforturi mari să depăşească singurătatea după moartea soţului. Ceea ce a ajutat-o mult a fost faptul că a dormit în fiecare noapte cu copiii - gemenii Eddy şi Nelson, în vârstă de şase ani., a mărturisit ea pentru tabloidul britanic The Sun . "Când va veni vremea şi-mi vor spune că vor camera lor, au camera pregătită. Dar ne uităm mult le televizor împreună. Am redescoperit Discovery", a mai spus ea.Celine Dion a adăugat că îl va jeli tot restul vieţii pe René, cu care are cei doi gemeni, dar şi un fiu mai mare, René-Charles, 16, în vârstă de 16 ani.