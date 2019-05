Scarlett Johansson, mireasă „în serie“: Vedeta s-a logodit din nou - FOTO

Actriţa americană şi actorul şi scenaristul Colin Jost s-au logodit după o relaţie de doi ani.

Informaţia a fost confirmată duminică de impresarul actriței. Acesta a declarat că nu a fost stabilită o dată pentru nuntă, relatează cotidianul american Washington Post Scarlett şi Colin s-au întâlnit prima oară în mai 2017, la o petrecere.Johansson, în vârstă de 34 de ani, a mai fost căsătorită de două ori, cu actorul canadian Ryan Reynolds, în perioada 2008 - 2011, şi cu jurnalistul francez Romain Dauriac, între anii 2014 și 2017, cu care are şi o fetiţă, Rose, în vârstă de 5 ani.Scarlett Johansson a înaintat în martie 20017, la New York, actele pentru a divorța de jurnalistul francez Romain Dauriac, pe motiv că "mariajul este distrus într-un mod ireparabil", și a cerut custodia deplină a fiicei lor de doi ani, Rose. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au semnat un acord prenupțial, potrivit documentelor tribunalului, instanța solicitând acum ca acesta să fie pus în aplicare.Colin Jost, în vârstă de 36 de ani, a lucrat ca scenarist pentru emisiunea de televiziune "Saturday Night Live", de pe postul NBC, din 2005, şi a fost prezentator al show-ului TV "Weekend Update" din 2014.Scarlett Johansson s-a remarcat în industria cinematografică la 14 ani, când a jucat alături de Robert Redford în filmul "The Horse Whisperer/Îmblânzitorul de cai".După acel rol, ea a devenit o actriţă de prim rang la Hollywood și a devenit celebră în 2003, când a apărut în pelicula "Lost in Translation/Rătăciţi printre cuvinte", regizată de Sofia Coppola, care i-a adus un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal, notează Mediafax.De-a lungul carierei, ea a colaborat cu regizori consacraţi precum Joel şi Ethan Cohen, Brian de Palma, Christopher Nolan şi Woody Allen. Ea a primit patru nominalizări la Globul de Aur şi a câştigat un premiu Tony pentru evoluţia sa din piesa de pe Broadway "A View from a Bridge".Cel mai recent film al actriţei este "Avengers: Endgame/Răzbunătorii: Sfârşitul jocului", care a avut premiera în luna aprilie.Foto: Hepta