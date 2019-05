Scarlett Johansson, eterna mireasă în căutarea fericirii: Vedeta e gata de a treia nuntă, dar cât va dura dragostea ei?

În 2006, actrița dezvăluia că face două teste HIV pe an. Trecutul promiscuu i-a distrus două căsnicii, dar ea e pe cale să mai încerce o dată.

A treia oară ar putea fi cu noroc pentru Scarlett Johansson, care la 34 de ani a trecut deja prin două divorțuri și mai multe relații eșuate. Actrița americană, inclusă constant între cele mai frumoase femei din lume, s-a logodit recent cu starul emisiunii de televiziune "Saturday Night Live", Colin Jost, în vârstă de 36 de ani. Cei doi sunt împreună de doi ani.



Ar putea fi, așadar, a treia nuntă pentru cea poreclită ScarJo, după o suită de eșecuri sentimentale care au captivat și intrigat publicul, actrița câștigându-și o reputație nefastă, notează Daily Mail. Deși a respins mereu toate speculațiile în rarele ocazii în care a vorbit despre viața sa sentimentală, ea a vorbit destul de deschis despre sex. "Contrar părerii generale, nu sunt promiscuă. Cred că există o credință greșită că sunt mereu disponibilă sexual - ceea ce nu înseamnă că nu sunt deschisă în privința sexului. Cred că la un anumit nivel primar noi suntem niște animale care acționează pe baza instinctelor", declara ea într-un interviu publicat în 2006 de Allure.



În același interviu, Scarlett a dezvăluit că își face două teste HIV pe an, dar a respins speculațiile că asta ar avea legătură cu un stil de viață promiscuu, subliniind că "face parte din decența umană să te testezi pentru bolile cu transmitere sexuală".



Pe atunci, actrița avea o relație cu colegul de platou Joshua Hartnett, dar în interviu a mărturisit că, deși a avut multe relații, nu se consideră o "monogamistă în serie": "Adică am trecut prin perioade când am fost singură. Dar acum am o relație, am o relație", a spus ea.



Cu toate acestea, viața ei sentimentală a atras mereu interesul publicului și al presei. Chiar și controversatul Woody Allen s-a declarat vrăjit de sex-appealul ei în 2005, când promovau împreună filmul "Match Point". "E foarte greu să fii plin de duh când ai în preajmă o sexualitate copleșitoare, o femeie tânără și frumoasă care e mai spirituală ca tine", mărturisea regizorul.



Pe plan profesional îi merge perfect vedetei, ea primind recent o ofertă de 15 milioane pentru a relua rolul din "Black Widow", la un an după ce a fost numită de Forbes actrița cel mai bine plătită.

Cu venituri de 40,5 milioane de dolari între iunie 2017 și iunie 2018, Scarlett Johansson a devansat-o pe Angelina Jolie (28 de milioane de dolari). Dar toată lumea știe că banii nu aduc fericirea...Întrebarea este: va fi această relație una de succes și va rezista la testul timpului, acolo toate celelalte au eșuat? Ținând cont de trecutul agitat și de firea nestatornică a vedetei, e un pariu riscant - mai întâi s-o vedem mireasă și apoi tot timpul va da răspunsul...Deși o femeie foarte frumoasă și curtată de bărbați celebri, Scarlett a fost mereu o iubită dificilă și imposibil de păstrat. Chiar și înainte de a deveni cunoscută, viața ei sentimentală a avut un element de celebritate - în timpul colegiului, Scarlett a fost iubita chitaristului Jack Antonoff.

S-au cunoscut când erau elevi la Professional Children's School on Manhattan's Upper West Side și au fost împreună doi ani. "Când eram la colegiu, Jack era obsedat de ea și ea i-a frânt inima. S-au despărțit la scurt timp după absolvire... Ea a fost absorbită de scena Hollywood-ului", a povestit pentru Page Six o prietenă a chitaristului.

După ce cariera ei a luat avânt, au apărut și zvonurile despre viața ei romantică. În 2004, s-a scris că actrița avea o relație cu Jared Leto, acum în vârstă de 47 de ani. Niciunul dintre ei nu a confirmat această legătură, dar în acel an au fost văzuți de mai multe ori împreună. Presa a relatat că s-au despărțit după un an, dar în 2012 au fost văzuți ținându-se de mână la Convenția Democrată.