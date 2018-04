Scandalul divelor din „Totul despre sex“: Mai poate fi pace între Carrie şi Samantha?

Sarah Jessica Parker vrea să îngroape securea războiului cu fosta colegă Kim Cattrall, după ce aceasta a catalogat-o drept „ipocrită crudă“.

Scandalul dintre fostele colege din distribuţia celebrului serial „Sex And The City“ continuă să atragă atenţia presei şi a fanilor. Schimbul dur de replici pe care Kim Cattrall (61 de ani) şi Sarah Jessica Parker (53 de ani) l-au purtat la scenă deschisă a dat la iveală tensiunea dintre cele două rivale şi nivelul neaşteptat de animozitate la care acestea au ajuns.



În încercarea de a calma spiritele şi de a-şi redefini "teritoriul", Jessica Parker a făcut un prim pas pentru a lămuri situaţia. Ar putea fi acesta începutul unui "armistiţiu"? Greu de spus, dar cert e că Sarah, socotită vedeta numărul 1 a celebrului serial, interpreta personajului central, se repoziţionează în acest scandal şi îi transmite un mesaj de împăcare rivalei sale.



În primul rând, Sarah Jessica Parker a negat că i-ar fi adresat cuvinte nepotrivite, ostile, fostei colege care a acuzat-o că este "ipocrită" şi "crudă". Actriţa a negat că ele ar fi avut vreodată o luptă şi a spus că decizia lui Kim de a nu mai juca în a treia parte a lungmetrajului "Totul despre sex" trebuie respectată. "Aş vrea doar să le reamintesc tuturor că nu i-am adresat niciodată un cuvânt nepotrivit, neprietenesc, şi mi-ar plăcea să reaşez lucrurile. Am preţuit întotdeauna munca lui Kim şi i-am apreciat mereu contribuţia. Dacă ea nu vrea să facă al treilea film, nu mai e mare lucru de făcut pentru a-i schimba părerea şi trebuie să i-o respectăm. , a declarat Parker pentru publicaţia Vulture.



În timp ce colegele ei, Kristin Davis şi Cynthia Nixon, sunt dezamăgite de refuzul lui Kim, SJP s-a obişnuit cu ideea: "Toate trei ne-am exprimat dezamăgirea că nu mai facem acel film, nu doar noi, dar şi echipa, dar oamenii care îşi doreau să-l vadă. Dar încă mai trăim într-o ţară liberă, în care oamenii fac alegeri, iar uneori răspunsul este <<nu>>, iar pentru mine singurul mod de a răspunde este să respect asta. Dar nu, n-a fost nicio păruială, niciodată n-a fost vreo păruială", a pus vedeta lucrurile la punct.

"Nu m-am luptat niciodată cu cineva în public şi nici n-o voi face (...) Oamenii trebuie să-şi amintească faptul că n-au fost doar două femei pe platou care s-au luptat între ele, pentru că asta nu s-a întâmplat niciodată. Suntem enorm de mândre de ceea ce am făcut... Am petrecut 10-12 ore din vieţile noastre făcând ceva ce mi-a plăcut şi m-am simţit privilegiată să iau parte la aşa ceva şi nu vreau ca asta să umbrească sau să ne schimbe experienţa (...)", a mai spus Jessica Parker.