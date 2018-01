Scandal în clanul Kardashian: O.J. Simpson neagă că e tatăl lui Khloe Kardashian

O.J. Simpson susţine că n-a avut vreo aventură cu Kris Jenner. Aceasta a recunoscut că l-a înşelat pe fostul ei soţ, Robert Kardashian.

Protagonistul celui mai controversat proces din istorie revine în centrul atenţiei: O.J. Simpson a negat că ar fi adevăratul tată al lui Khloe Kardashian, menţionând că n-are nicio legătură cu aceasta.



Fostul star al fotbalului american căzut în dizgraţie după ce a devenit protagonistul celui mai controversat proces din istorie, a făcut această precizare după ce a fost întrebat dacă a felicitat-o pe Khloe Kardashian pentru că este însărcinată. "Ei bine, am făcut-o pentru Bob (Robert Kardashian, n.r.), Dumnezeu să-i binecuvânteze sufletul, da. Nu ştiu ce să zic despre mine. Nu am nimic de-a face cu asta", a spus el pentru TMZ.



Subiectul a devenit de mult timp o sursă de speculaţii, controversa fiind întreţinută de faptul că Khloe arată diferit faţă de surorile sale. Mai mult, mama sa, Kris Jenner a recunoscut că l-a înşelat pe fostul ei soţ, Robert Kardashian. Potrivit speculaţiilor vehiculate de presa americană, vacanţele pe care Robert şi Kris Jenner le făceau împreună cu O.J. Simpson şi fosta soţie a acestuia, Nicole Brown, ar fi favorizat o aventură între Kris şi O.J.



Kris a mărturisit în cartea sa de memorii că l-a înselat pe Robert Kardashian. Deşi nu a dezvăluit cu cine a avut o relaţie extraconjugală, ea a insistat că nu e vorba de O.J.

Simpson.Khloe însăşi a vorbit într-un episod din 2009 al show-ului "Kepping Up With the Kardashians" despre speculaţiile privind paternitatea sa, referindu-se la posibilitatea ca ea să fi fost adoptată. Subiectul a fost tratat pe larg în al şaptelea sezon al show-ului de televiziune, când ea a refuzat să facă un test ADN care să lămurească situaţia, notează Daily Mail Ca şi cum nu era de ajuns, a doua şi a treia soţie a lui Robert Kardashian au turnat gaz pe foc, spunând că acesta le-a mărturisit că Khloe nu este fiica lui. Niciuna dintre ele nu a spus însă cine este tatăl. Acest episod a deranjat-o pe Khloe, care a reacţionat spunând:Robert Kardashian a murit de cancer în 2003.