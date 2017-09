Şarapova rupe tăcerea după scandalul de dopaj: „M-am simţit atât de mică!“

Rusoaica în vârstă de 30 de ani dezvăluie cum a găsit puterea de a reveni după suspendarea care era pe punctul de a-i lichida cariera.

Scandalul de dopaj o urmăreşte încă pe Maria Şarapova. Suspendată pe termen de 15 luni după ce a fost depistată pozitiv cu meldonium la un control antidoping efectuat la ediţia din 2016 a Australian Open, rusoaica a revenit în prim-plan şi încearcă să profite de prima şansă pe care o are pentru a reveni în vârful tenisului feminin - wild-cardul primit la US Open.



Pe teren, lucrurile merge foarte bine, chiar dacă ascensiunea ei nu este pe placul tuturor, aşa cum era de aşteptat. Dar Şarapova nu rămâne datoare nici dincolo de fileu. Într-un interviu publicat de ediţia online The Edit a revistei Net-A-Porter, vedeta rupe tăcerea asupra controversatului episod care i-a întrerupt cariera.



Rusoaica a repetat că a luat meldonium timp de 10 ani la recomandarea medicului ei, care i-a prescris tratamentul pentru mai multe afecţiuni, printre care ritmul cardiac neregulat, deficienţă de magneziu şi pentru prevenirea diabetului care în familia sa este ereditar. Nici ea, nici echipa sa nu şi-au dat seama că medicamentul figura pe lista substanţelor interzise, susţine vedeta.

Vorbind despre scandalul care a dus la suspendarea sa, Şarapova a mărturisit:Revenită în tenis, Şarapova priveşte spre partea plină a paharului şi spune că această încercare a ajutat-o să se bucure mai mult de viaţă., a spus sportiva.