Sandra Bullock, din nou îndrăgostită: Poate fi tatăl perfect pentru copiii ei?

Actriţa în vârstă de 52 de ani are o relaţie cu un bărbat cu doi ani mai tânăr decât ea. Prietenii lor spun că ei sunt foarte fericiţi.

Sandra Bullock pare să-şi fi găsit, în sfârşit, un partener de încredere, alături de care să fie fericită. Fostul model profesionist Bryan Randall, actualmente fotograf de lifestyle, are 50 de ani şi un aspect atletic; e un bărbat arătos care a cucerit-o pe actriţa americană, iar relaţia lor este promiţătoare.



Vedeta este îndrăgostită până peste cap de Bryan şi nu-i vine să creadă că are atâta noroc după dezamăgirile prin care a trecut, precum divorţul de starul de reality TV Jesse James. "E mai îndrăgostită ca oricând de Bryan", a spus pentru E! News o sursă din anturajul Sandrei.



Potrivit cotidianului britanic Daily Mail, cei doi sunt împreună de doi ani şi trăiesc într-o vilă din Beverly Hills împreună cu cei doi copii pe care ea i-a adoptat, Louis (7 ani) şi Laila (5 ani). Şi sunt şanse mari ca Sandra să se căsătorească din nou, mai ales că Bryan ţine mult la copii. "Se înţeleg perfect. Amândoi muncesc mult, aşa că le e greu să se vadă, dar când Sandra lucrează, Bryan are grijă de copii", a spus sursa menţionată.

