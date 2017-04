Russell Crowe e îndrăgostit. Văduva „vânătorului de crocodili“ îl ajută să slăbească

Presa australiană scrie că relaţia dintre cei doi este tot mai strânsă. Actorul a fost văzut în zori, în balconul casei lui Terri Irwin.

Primele zvonuri despre o relaţie între Russell Crowe şi fosta soţie a lui Steve Irwin au apărut în iulie anul trecut. De atunci, presa de la Antipozi a relatat periodic despre idila lor, susţinând că prietenia dintre ei s-ar fi tranformat într-o iubire departe de ochii lumii.



Zilele trecute, New Idea, publicaţie care a mai scris despre acest subiect, a anunţat că actorul în vârstă de 52 de ani a fost văzut la primele ore ale dimineţii în balconul casei din Sunshine Coast în care locuieşte Terri Irwin. Potrivit unor surse din anturajul celor doi, ei se pregătesc să îşi anunţe public relaţia în luna mai, la un dineu organizat la Los Angeles în memoria lui Steve Irwin.



Russell şi Terri sunt prieteni vechi dar au devenit mai apropiaţi după premiera filmului "The Nice Guys". Presa din Australia citată de cotidianul englez Daily Mail a relatat că vecinii lui Terri l-au văzut pe actor în balconul casei ei, în zori, şi că cei doi îşi petrec timpul plimbându-se şi mâncând sănătos. În plus, ea îl ajută pe Russell să slăbească.



Ce-i drept, actorul a cam luat proporţii în ultimii ani, iar rolurile nu mai sunt o scuză suficientă.

Starul din "Gladiatorul" a fost fotografiat în timp ce făcea flotări într-un parc din Sydney, unde a stat câteva minute la soare şi a jucat baschet. În spatele deciziei sale de a adopta un stil de viaţă sănătos stă Terri Irwin, susţine New Idea.În decembrie anul trecut, starul australian a postat pe Twitter un mesaj pentru cei 2,2 milioane de fani în care făcea precizări despre speculaţiile privind o relaţie cu Terri Irwin., a răbufnit el., a adăugat el.Publicaţia respectivă a relatat că văduva lui Steve Irwin şi Russell au renunţat la planurile de nuntă pentru ca ea să se concentreze mai mult asupra copiilor, Bindi (18 ani) şi Robert (13 ani). New Idea susţinea că Terri, în vârstă de 52 de ani, încă îl iubeşte pe Russell., a declarat o sursă, menţionând că între cei doi ar putea exista o relaţie cândva, dar acum "e o dragoste între doi prieteni care se plac şi se respectă unul pe celălalt".