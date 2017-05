Robin Wright, adevărata Prima Doamnă a Americii: Vedeta din „House of Cards“ străluceşte la 51 de ani

Actriţa celebră pentru rolul din serialul „House of Cards“ a avut o apariţie superbă la Los Angeles.

Blondele sunt slăbiciunile lui Sean Penn. După mariajele cu Madonna şi Robin Wright, starul a încercat o relaţie cu Charlize Theron, dar n-a mers. Poate că actorul american ar fi fost mai inspirat să nu pună capăt căsniciei cu ultima soţie, care la 51 de ani pare să înflorească şi să întinerească.



Robin Wright a avut o apariţie reuşită joi seară, la premiera de la Los Angeles a filmului "Wonder Woman". Actriţa a purtat o rochie asimetrică neagră, cu spatele gol, care îi lăsa la vedere braţele şi umerii lucraţi la sală.



Coafura bob, cu părul prins într-o parte, a fost foarte inspirată şi îi accentua stilul, iar Robin şi-a demonstrat încă o dată clasa din rolul de soţie ambiţioasă a politicianului versat Francis Underwood, din "House of Cards", interpretat magistral de Kevin Spacey.

Ea a optat pentru un machiaj smokey eye shadow, pudră roz pal şi un ruj roz şi şi-a accesorizat ţinuta cu cercei statement triunghiulari, pantofi negri stiletto şi o poşetă-plic.Producţia fantastică "Wonder Woman", în care actriţa o interpretează pe Antiope, va fi lansată în cinematografe pe 2 iunie.Robin Wright, care în ultimii ani a revenit în actualitate graţie rolului principal feminin din serialul "House of Cards", produs de platforma online Netflix, are doi copii - Dylan, în vârstă de 25 de ani, şi Hopper Jack, în vârstă de 23 de ani - cu cel de-al doilea soţ al ei, actorul Sean Penn, cu care a fost căsătorită în perioada 1996 - 2010. Actriţa americană a fost căsătorită şi cu actorul Dane Witherspoon din 1986 până în 1988.