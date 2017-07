Robert Pattinson, la un pas de nuntă: Starul din „Twilight“ s-a logodit

Fostul iubit al actriţei Kristen Stewart a confirmat zvonurile că s-a logodit cu cântăreaţa Tahliah Debrett Barnett, cunoscută sub numele de scenă FKA twigs.

De doi ani a tot tăcut şi a refuzat să vorbească despre iubita lui. În cele din urmă, Robert Pattinson (31 de ani) a admis că e logodit "într-un fel" cu Tahliah Debrett Barnett (29 de ani), cunoscută sub numele de scenă FKA twigs, o cântăreață, compozitoare, producătoare și dansatoare britanică.



Actorul în vârstă de 31 de ani a spus în emisiunea "The Howard Stern Show" că preferă să-şi ţină viaţa privată departe de ochii publicului. Pattinson a spus că iubita lui a avut de înfruntat un val de reacţii greşite după ce presa a dezvăluit că are o relaţie cu el, fiind pusă la zis îndeosebi de fanii seriei "Amurg".



Starul a explicat că a preferat să-şi ţină ascunsă relaţia pentru că şi-a dorit să păstreze un echilibru între ceea ce rămâne privat şi ceea ce devine public, un lucru pe care l-a caracterizat drept foarte dificil de realizat şi frustrant.



Provocat de Howard Stern, actorul a mărturisit însă că iubita lui este "uimitoare" şi "supertalentată", relatează cotidianul britanic Daily Mail.

Cu greu, el a recunoscut că este "într-un fel" logodit cu FKA twigs, dar a refuzat să dea mai multe detalii despre relaţia lor.În aprilie 2015, revista People a anunţat că Pattinson şi iubita lui, cântăreaţa şi dansatoarea FKA twigs, s-au logodit, după o relaţie care a început cu şase luni înainte. Informaţia nu a fost confirmată de agenţii de presă ai celor două vedete britanice.Rapperul T-Pain a fost primul care a făcut această dezvăluire, într-un interviu acordat revistei Vulture, în care muzicianul a spus că FKA twigs a decis în cele din urmă să nu participe la înregistrările pentru noul lui album, deoarece "tocmai s-a logodit"., a spus rapperul.Jurnaliştii de la People au publicat informaţia despre logodna celor două vedete. Rapperul T-Pain a revenit ulterior cu un mesaj, publicat pe Twitter, în care a spus că dezvăluirea sa iniţială a fost o glumă de 1 aprilie.