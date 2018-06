Robbie Williams crede că are autism sau sindromul Asperger: „Nu ştiu ce e, dar ceva am“

Cântăreţul a declarat că suferă de o afecţiune psihică pentru că are un comportament compulsiv care îi afectează viaţa şi activitatea muzicală.

Într-un interviu pentru Radio 2, starul în vârstă de 44 de ani a mărturisit că simte că "ceva îi lipseşte" şi că se confruntă cu o afecţiune mentală. "Am nişte lipsuri mari. Poate fi Asperger sau autism. Nu ştiu din ce spectru e, dar ceva e", a spus el. "E ceva de lucru în capul meu - am o obsesie interesantă, dependenţă, o boală mentală aş spune. Aş fi avut ceva şi dacă eram starul pop Robbie Williams sau muncitorul Robbie Williams", a continuat el.



Starul a dezvăluit că una dintre obsesiile sale ciudate este să caute comentarii negative despre el. "Ce-i interesant la obsesia mea... e să caut lucruri urâte despre mine. Sunt obsedat să mă grăbesc... să plec", a spus el, explicând cum se simte când are o zi proastă: "Sunt un idiot. Nu pot să cânt."



"Zi de zi, lucrurile se schimbă. Fac aceleaşi lucruri ca în ziua de dinainte, dar acum e o altă zi şi nu ştiu de ce e aşa greu să mă dau jos din pat. Ăsta sunt", a explicat artistul, vorbind despre starea lui de spirit.



Robbie a mai spus că simte că în ultimii ani a început să înveţe cum să se descurce mai bine şi să se bucure de viaţă, ajutat de soţia lui, Ayda Field, mai ales după ce a devenit tatăl a doi copii, Teddy, în vârstă de cinci ani, şi Charlton, în vârstă de trei ani.



Actriţa Ayda Field a dezvăluit recent că Robbie a făcut injecţii cu testosteron pentru a scăpa de depresie.

Ea a povestit că la 30 de ani, soţul ei a aflat de la medicii care îl tratau pentru depresie că afecţiunea sa ar putea fi provocată de un nivel scăzut de hormoni masculini în organism, echivalent celui al unui bărbat de 80 de ani. Starul a urmat apoi un tratament cu testosteron, iar acesta i-a transformat pur şi simplu viaţa, a spus Ayda Field, invitată, luni, în emisiunea de televiziune "Loose Women", de pe postul ITV., a mai spus ea.În februarie, Robbie Williams a mărturisit pentru The Sun că a fost foarte aproape de moarte în câteva rânduri şi şi-a comparat viaţa "ca un carusel" cu cea a regretatului George Michael, care a decedat în 2016, de Crăciun., a spus artistul despre depresia cu care se confruntă.Fostul membru al trupei Take That a spus că de multe ori problemele psihice îl copleşesc, alteori are momente de fericire deplină.Robbie a vorbit şi despre relaţia lui cu George Michael, mărturisind că simte că există o paralelă între existenţa acestuia şi viaţa sa, amândoi trecând prin "acelaşi carusel", şi că îi simte lipsa. Williams a mai spus că moartea solistului de la Wham! l-a făcut să-şi pună ordine în viaţă.