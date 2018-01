Rivalitate fără limite: Cum a reacţionat Angelina Jolie când a avut-o în faţă pe Jennifer Aniston

Angelina a încercat din răsputeri să o ignore pe Jennifer Aniston în momentul în care aceasta s-a aflat pe scena Globurilor de Aur. Reacţia a fost observată imediat de Dakota Johnson, iar secvenţa a provocat vii comentarii pe reţelele de socializare.

Unul dintre cele mai interesante momente ale ceremoniei Globurilor de Aur desfăşurată duminică la Los Angeles continuă să suscite un interes deosebit. Este de înţeles, ţinând cont că scena respectivă a surprins un nou episod din rivalitatea nesfârşită dintre Angelina Jolie şi Jennifer Aniston.



Reacţia pe care Angelina nu şi-a putut-o reprima în momentul în care Jennifer s-a aflat pe scenă, la doi paşi de ea, a fost surprinsă în câteva cadre şi spune tot despre relaţia dintre cele două actriţe, rivale neîmpăcate după ce şi-au disputat acelaşi bărbat, Brad Pitt.



Secvenţele publicate pe reţelele de socializare au surprins disconfortul evident pe care Angelina Jolie nu şi-l ascundea, evitând dinadins să privească spre scenă, în timp ce Jennifer Aniston se afla în faţa ei. O poză făcută din spatele lui Jennifer o arată pe Angelia privind jenată în jos, în timp ce stă pe scaun. Aceeaşi secvenţă a surprins-o şi pe Dakota Johnson cum a rămas cu gura căscată, "sorbind-o" din priviri pe Angelina, curioasă să-i vadă reacţia.

Cadrele respective au provocat o avalanşă de comentarii pe Twitter, relatează Daily Mail.

Atât Jennifer cât şi Angelina au urcat pe scena de la Beverly Hilton pentru a prezenta premiile.

Aniston a însoţit-o pe legendara Carol Burnett pentru a înmâna trofeul pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune, câştigat de Rachel Brosnahan pentru prestaţia din "The Marvelous Mrs. Maisel".Angelina Jolie a acompaniat-o pe actriţa franceză Isabelle Huppert la acordarea Globului de Aur pentru cea mai bună actriţă dintr-o dramă de televiziune, cucerit de Frances McDormand pentru rolul din "Three Billboards Outside Ebbing".Ambele actriţe au fost căsătorite cu Brad Pitt: Jennifer Aniston (48 de ani) din 2000 până în 2005, iar Angelina Jolie (42 de ani) din 2014 până anul trecut.Cele două au devenit rivale după ce au apărut speculaţii că Angelina Jolie "l-a vrăjit" pe Pitt în timpul filmărilor pentru producţia "Mr & Mrs Smith". Într-un interviu publicat de Vogue în 2007, Jolie a precizat că ea şi Brad Pitt erau prieteni de mai mult timp şi au început relaţia după ce el a divorţat de Jennifer Aniston.Foto: Hepta, Daily Mail