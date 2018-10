Poza cu care Jennifer Lopez a dat lovitura pe Instagram: Fanii nu cred că are 49 de ani

Vedeta a făcut senzație pe rețeaua de socializare cu o poză în care își arată corpul tonifiat. La 49 de ani, ea e într-o formă incredibilă.

Jennifer Lopez și-a înnebunit fanii cu o fotografie pe care a postat-o pe Instagram. În încheierea seriei de concerte "All I Have" pe care a susținut-o la Las Vegas, ea a marcat acest moment cu o imagine senzațională în care își arată mușchii. Și chiar are ce arăta!



După al 12-lea spectacol din cele 15 prevăzute în contract, cântăreața s-a pozat într-o postură care îi scoate în evidență corpul perfect lucrat în sute de ore la sală. "Mi-am promis că în loc să mă dau bătută voi fi și mai puternică la sfârșit... Încă trag tare ca să fiu în cea mai bună formă din viața mea", a scris ea lângă poza care demonstrează că s-a ținut de cuvânt. "Mă simt superfemeie după show-ul din seara asta!", a adăugat solista.



Jennifer Lopez a început seria de concerte la Planet Hollywood Resort And Casino în ianuarie 2016. Ea a susținut sâmbătă noapte ultimul spectacol la Planet Hollywood Hotel and Casino din Las Vegas, unde a urcat pe scenă alături de LL Cool J. Iubitul vedetei, fostul jucător de fotbal american Alex Rodriguez, în vârstă de 43 de ani, a fost și el prezent, urmărind show-ul din sală.



Îmbrăcată într-o ținută strălucitoare, cu pantaloni aurii mulați și un top de aceeași culoare fără mâneci, J Lo era încălțată cu sandale cu toc stiletto și arăta fabulos.

După spectacol, vedeta și iubitul ei au dat o petrecere în sala Mr Chow de la Caesars Palace, unde au fost prezente mai multe staruri, printre care Vanessa Hudgens și Sean "Diddy" Coombs, cu care Lopez a avut o relație în anii '90, relatează cotidianul britanic Daily Mail Imaginea postată de Jennifer Lopez i-a uimit pe admiratorii ei, mulți scriind că, la cum arată, aceasta nu poate să aibă 49 de ani. Există, însă, o explicaţie simplă pentru forma fizică de invidiat pe care o are Jennifer Lopez: antrenamentele solicitante pe care le face la sală. Vedeta nu se abate niciodată de la programul de pregătire pe care îl urmează cu sfinţenie.Nu doar dieta o ajută să arate perfect, ci şi antrenamentele pe care le face.Într-un interviu acordat recent revistei Emmy, cântăreaţa a spus că este conştientă că îmbătrâneşte, dar are de gând să încetinească pe cât posibil acest proces:, a povestit ea.