Paula Abdul, primul turneu după 25 de ani: Vedeta a urcat din nou pe scenă, la 54 de ani

Cântăreaţa americană a urcat pe scenă la Las Vegas, într-un turneu care include trupele New Kids On The Block şi Boyz II Men.

Cândva o coregrafă excepţională, înainte de a deveni o prinţesă a muzicii pop, Paul Abdul n-a mai urcat pe scenă de un afert de veac. Dar acest lucru nu s-a cunoscut deloc la primul show pe care artista l-a susţinut duminică în Las Vegas, în cadrul turneului "Total Package", primul după o pauză de 25 de ani.



Autoarea hit-ului "The Forever Your Girl" arăta incredibil şi a interpretat cele mai cunoscute piese ale sale în concertul susţinut la T-Mobile Arena. Îmbrăcată într-o rochie roz mini, care îi punea în valoare picioarele bine lucrate, ea a dansat energic alături de o trupă de coregrafie, apoi a susţinut un număr reuşit, dansând lângă un ecran pe care rula celebrul clip al piesei "Opposites Attract", în compania personajului animat MC Skat Cat.



La 54 de ani, Paula Abdul a oferit un show reuşit, în care s-a mişcat ca o divă pop, relatează Daily Mail. În show-ul susţinut duminică, ea a purtat mai multe ţinute de scenă, printre care o rochie mini aurie, cu mâneci lungi, accesorizată cu un colier argintiu în formă de cravată.



Pentru Paula Abdul, turneul "Total Package" este ocazia mult aşteptată pentru revirimentul în industria muzicală.



Cele două trupe au mai cântat în acest turneu în 2013. Iniţial, trupa Backstreet Boys trebuia să facă de asemenea parte din Total Package, dar în urma unor neînţelegeri s-a renunţat la acest plan, relatează



Următorul show din cadrul acestui turneu va avea loc pe 16 iulie, în Florida. În cadrul evenimentului în care sunt implicaţi şi cei de la New Kids On The Block şi Boyz II Men, Paula Abdul va susţine 47 de spectacole în această vară.

