Patrick Duffy, despre drama care l-a marcat pe viață: Starul din „Dallas“ a povestit cum și-a pierdut ambii părinți într-o seară oribilă

Părinții lui Patrick Duffy, cel care l-a interpretat pe Bobby în serialul „Dallas“, au fost uciși în localul pe care o dețineau, în noiembrie 1986. Starul a povestit cum a reușit să treacă peste această întâmplare șocantă.

Religia buddhistă l-a ajutat

În "Dallas" a jucat unul dintre cele mai iubite personaje, iar serialul l-a ridicat la rangul de vedetă internațională. Dar puțină lume știe că, în timp ce popularitatea sa urca la cote uriașe, Patrick Duffy trăia un episod tulburător, care l-a marcat pentru tot restul vieții.



Cu 33 de ani în urmă, părinții actorului, Terence și Marie Duffy, care aveau 70 de ani, au fost împușcați mortal într-un local pe care ei îl dețineau în Boulder, Montana. Crima a avut loc într-o seară din noiembrie 1986, când tatăl actorului i-a izgonit pe doi clienți puși pe harță.



"Tata i-a dat afară din bar pe doi tineri, la un moment dat. Ei s-au dus să bea în altă parte... și s-au întors la bar ca să se răzbune. Când au intrat cu armele, l-au împușcat. Nu mai era nimeni înăuntru, așa că i-au împușcat pe tata și pe mama", a povestit Duffy pentru Closer Weekly.



Starul a rememorat toate emoțiile care l-au cuprins din momentul în care a fost anunțat de tragicul incident, "șocul, furia și toate celelalte", dar a mărturisit că nu s-a simțit niciodată despărțit de părinții săi: "Niciodată n-am simțit o pierdere imediată. Atunci n-am știut de ce, dar privind retrospectiv, a fost pentru că devenisem buddhist."





Autorii crimei, Sean A Wentz și Kenneth A Miller, ambii în vârstă de 19 ani, au fost acuzați și condamnați pentru omucidere. Wentz, cel care a tras focurile fatale, a fost condamnat la 180 de ani de închisoare. Complicele lui, Miller, a fost eliberat condiționat în 2007.



Duffy spune că nu este supărat din cauza eliberării lui Miller: "Sunt în regulă cu asta. Din punctul meu de vedere, a fost deja pedepsit. Indiferent că e în închisoare sau în afara ei."

"Încă mă consider un bărbat însurat"



Când au murit părinții lui, despre care actorul spune că erau "niște oameni foarte sociabili, aproape obișnuiți și plăcuți", acesta s-a bazat foarte mult pe soția lui, Carlyn Rosser. Însă, din nefericire, viața i-a adus o altă dramă: în 2017, Rosser a murit, la 77 de ani. "A fost o surpriză când a murit. N-am avut niciun semn", a spus el.



Duoă moartea soției, cu care a fost căsătorit 43 de ani, Patrick Duffy s-a bazat pe cei doi fii, Padriac (45 de ani) și Conor (39 de ani). "Băieții mei au fost foarte viteji. Dar am realizat că, deși încercau să-și susțină bătrânul tată, eu sunt mai adaptat decât ei la aceste situații. Ajungi la o vârstă și îți dai seama că drumul din față e mai scurt decât cel din urmă", a spus actorul.



La doi ani după moartea soției, Duffy spune că se simte tot timpul aproape de ea. "Pot să o aud. Pot să o văd. Știu ce și-ar dori de la mine și încerc și trăiesc în funcție de asta.





Actorul se străduiește în fiecare zi să treacă peste ce s-a întâmplat, pentru binele lui și al familiei sale. "Nu există greșeli în viață. Pot să repar orice fisură și să mă bucur de tot ceea ce am făcut dacă amm destul timp. Am fost și încă sunt bine. Am muncit din greu ca să obțin tot ce e mai bun de la viață și a fost bine pentru mine", a spus el.



Cel mai recent rol al actorului este cel din "Random Acts of Christmas", film lansat pe 17 noiembrie de Lifetime TV.

A apărut în 326 de episoade din "Dallas"



Patrick Duffy a debutat în 1974, cu un rol în filmul de televiziune "The Stranger Who Looks Like Me". În acelaşi an a interpretat personajul Jim din filmul TV "Hurricane". În 1975, s-a mutat la San Diego împreună cu familia. A participat la "San Diego Shakespeare Festival" şi s-a reîntors, apoi în Los Angeles, unde a apărut în roluri minore în filme de televiziune.



În 1976, a primit rolul principal, Mark Harris, din serialul de televiziune "The Man From Atlantis", rol care l-a făcut cunoscut şi i-a deschis rampa de lansare spre alte roluri importante.



În 1978, Duffy a primit rolul lui Bobby Ewing în prima serie a filmului serial de televiziune "Dallas". După o perioadă de filmare, Duffy şi-a exprimat dorinţa de a părăsi serialul, pentru proiecte mai importante.

A jucat personajul Bobby Ewing în patru serii diferite: "Dallas" (1978), "Knots Landing" (1979), "Family Guy" (1999) şi "Dallas" (2012-2014). A apărut în 326 de episoade din serialul "Dallas" (1978), fiind devansat doar de Larry Hagman, care a apărut în 357 de episoade, şi Ken Kercheval, care a apărut în 327.





Duffy a debutat în cinematografie în 1984, cu rolul lui Harry Baranski din filmul "Vamping", regizat de Frederick King Keller. În 1998, a fost vocea personajului principal din filmul "Rusty: A Dog's Tale", în 2000 a apărut în filmul video "Perfect Game". A revenit pe marele ecran în 2009, în "He's Such a Girl", şi în 2010, în "You Again".



Duffy a continuat să joace în seriale, precum "Unholy Matrimony" (1988), "Too Good to Be True" (1988), "Murder C.O.D." (1990), "Daddy" (1991), "ABC Sneak Peek with Step by Step" (1994), "Heart of Fire" (1997), "Don't Look Behind You" (1999), "Falling in Love with the Girl Next Door" (2006), "Love Takes Wing" (2009), "Healing Hands" (2010), "The Christmas Cure" (2017) și "Christmas with a View" (2018).





Foto: Hepta, Daily Mail