Paris Jackson ascunde ceva grav: Comportamentul ei a pus familia în alertă

Fiica lui Michael Jackson a făcut un gest care a stârnit îngrijorarea familiei. Comportamentul ei denotă că are probleme serioase.

Moartea prematură a regretatului Michael Jackson a lăsat un gol greu de acoperit în familia acestuia. Anii au trecut, iar cei doi copii ai megastarului au crescut sub o presiune mediatică uriaşă. Fiica artistului, Paris, pare să aibă încă de suferit după şocul pe care l-a suportat şi familia se teme că ea este foarte afectată de dispariţia lui Michael şi suferă în tăcere.



Un gest al tinerei vedete a pus familia Jackson în alertă. În urmă cu două săptămâni, Paris a postat pe Instagram o înregistrare video în care ea apare dansând noaptea pe marginea acoperişului unei clădiri înalte. În clipul postat de Paris, vedeta în vârstă de 20 de ani a fost la un pas să-şi piardă echilibrul. "I Almost Died/Aproape am murit", a scris ea pe imaginile filmate.



Comportamentul tinerei a stârnit îngrijorarea familiei sale, care se teme că ea are probleme serioase. Page Six scrie că rudele au comparat această acţiune nebunească cu faimosul gest al lui Michael care a fost puternic criticat când şi-a ţinut fiul, pe Blanket, atunci în vârstă de doar câteva luni, deasupra balustradei balconului, la mare înălţime. Apropiaţii lui Paris sunt foarte preocupaţi de soarta ei după ce au văzut la ce risc s-a expus. "E mai rău decât ce s-a întâmplat atunci, pentru că eu tot cred că Michael avea controlul asupra lui Blanket şi nu era atât de extaziat ca Paris în această filmare. , a spus o sursă din cadrul familiei pentru publicaţia citată.



"Oricine a văzut acea înregistrare şi chiar dacă ştim că ea este bine acum, a fost atât de traumatizant să o urmărim, încât nimeni nu vrea să i-o arate lui Katherine sau lui Joe (bunicii lui Paris, n.r.). N-o să intervină nimeni, dar toţi ar fi regretat asta dacă ea murea acolo", a mai spus sursa respectivă.



Comportamentul extravagant al fiicei lui Michael Jackson, incluzând aici numeroasele tatuaje şi faptul că uneori nu se îngrijeşte, pare să fi stârnit şi atenţia naşului ei de botez, actorul Macaulay Culkin. În virtutea relaţiei deosebite pe care acesta a avut-o cu Michael Jackson, starul din seria "Home Alone" şi-a făcut o datorie din a-i sta aproape fiicei acestuia şi de a o îndruma de fiecare dată când ea are nevoie de sprijin. Cei doi ţin legătura zilnic pe reţelele de socializare, iar vara trecută şi-au făcut chiar tatuaje identice. "Mi-e tare dragă", a declarat Culkin în ianuarie, într-un interviu. "O iubesc foarte mult. Este înaltă, e frumoasă şi deşteaptă - este minunată", a mai spus actorul.