Olivia Newton-John are cancer în stadiul 4, dar se simte fericită și recunoscătoare: „Mai am de trăit“

Vedeta în vârstă de 71 de ani nu-și pierde speranța, deși cancerul la sân de care suferă nu mai poate fi vindecat.

La 71 de ani, Olivia Newton-John demonstrează o forță incredibilă: diagnosticată pentru a treia oară cu cancer la sân, această femeie care ne-a încântat ani la rând cu talentul său special ne oferă o lecție despre optimism, continuând să reziste în fața bolii. Chiar și acum, când metastazele s-au răspândit în corp, cântăreața australiană nu-și pierde cumpătul și continuă să gândească pozitiv.



Într-un interviu emoționant, Olivia Newton-John a mărturisit că se concentrează pe bucuria din viața sa și că refuză să privească statisticile: "Sunt fericită. Sunt norocoasă. Sunt recunoscătoare. Mai am de trăit. Și am de gând să trăiesc mai departe", a spus ea în interviul difuzat duminică de postul de televiziune CBS, în cadrul emisiunii "This Morning".



Cântăreața și actrița australiană a fost diagnosticată prima oară cu cancer la sân în 1992. Boala a recidivat în 2013, iar Olivia Newton-John s-a vindecat de fiecare dată. Dar în 2017 a primit pentru a treia oară vestea cumplită: cancerul s-a întors mai agresiv ca oricând și, din păcate, de această dată a ajuns în stadiul 4, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi învins, ci doar ținut pe loc.



Orice om ar fi cedat până acum în fața acestei realități copleșitoare. Dar ea nici nu se gândește să renunțe la luptă. "Nu. <<De ce eu>> nu a intrat niciodată în discuție. Poate că undeva, în adâncul sufletului meu, am știut mereu că există un motiv sau un scop pentru asta sau poate că aveam nevoie de unul ca să fie OK pentru mine. Pentru că, o spun din nou, e vorba de o decizie: <<Cum o să mă descurc cu asta?>>".



Rugată de gazda emisiunii, Gayle King, să spună cum s-a simțit când a aflat că are cancer la sân în stadiul 4, artista a răspuns că nu a dat vroe importanță acestui diagnostic și nici n-a luat în seamă statisticile înfiorătoare.

, a explicat ea., a adăugat Newton-John.Stadiul 4 al cancerului înseamnă că boala a ajuns în fază de metastaze sau s-a răspândit în corp. De cele mai multe ori, boala se extinde în oase, ficat și plămâni, dar poate ajunge și la creier sau în alte organe, notează site-ul Cancer.org . Deși cu tratament adecvat, precum radioterapia sau chimioterapia, poate fi ținut sub control mulți ani, cancerul în stadiul 4 nu poate fi vindecat, scrie Daily Mail În aceste condiții, Gayle a întrebat-o pe Olivia dacă s-a gândit la moarte., a răspuns aceasta, cu seninătate., a adăugat ea.