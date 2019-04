O zi de muncă din viața unei vedete: Jennifer Lopez, dansatoarea de striptease care atrage toate privirile pe stradă

Vedeta a filmat pe o stradă din New York câteva cadre din producția „Hustlers“, în care joacă rolul unei dansatoare de striptease.

La 49 de ani, Jennifer Lopez arată fantastic într-un rol care îi pune la încercare toate atributele fizice. Dar cu calitățile ei native și cu multă muncă în sală, inclusiv cu antrenamente specifice pentru noul rol în care joacă, ea a reușit să se mențină într-o formă de invidiat.



Vedeta a intrat perfect în pielea personajului său, la filmările pentru noua producție la care lucrează, "Hustlers", care prezintă povestea unor dansatoare de striptease din clubul Scores. Lopez a pozat pe platoul de filmare, într-o ipostază în care își arată abdomenul sculptat în orele petrecute la sală - îmbrăcată într-un costum de baie roz și cu ochelari de soare cu lentile pătrate și mari, și a postat imaginea pe Instagram, spre încântarea iubitului ei, Alex Rodriguez, care i-a adăugat câteva emoji în formă de inimioare. "Sunt descurcăreață... Vreau doar să știți... #Ramona e fierbinte. În platou și în pielea personajului pentru #hustlersmovie #stxentertainment", a scris ea, referindu-se la personajul pe care îl interpretează în acest film.



Jennifer Lopez a filmat și pe stradă în New York.

În unele scene ea merge pe trotuar, îmbrăcată în pantaloni negri și mulați din piele și cu un hanorac negru pe deasupra, descheiat aproape complet, lăsându-i la vedere bustul și topul alb de mărimea unui sutien. Încălțată cu pantofi albi cu platformă, ea a făcut câțiva pași, urmărită de echipa de filmare. Într-o pauză de filmare, ea a mers la un bancomat și a scos niște bani.În alte cadre, filmate vineri, J Lo a purtat o rochie neagră și scurtă, cu un decolteu amplu, care îi scotea în evidență bustul și picioarele, iar pe deasupra o haină lungă din blană.Ea era încălțată cu botine înalte, asortate cu rochia, iar aspectul fizic se potrivea perfect cu genul de personaj pe care îl interpretează.Filmul regizat de Lorene Scafaria și bazat pe articolul "The Hustlers at Scores", publicat în New York Magazine de Jessica Pressler, redă povestea unor dansatoare de striptease care se unesc împotriva clienților lor bogați de pe Wall Street înainte de izbucnirea crizei financiare. Lopez o va interpreta pe lidera grupului care, în cele din urmă, merge prea departe cu planul pus la cale.